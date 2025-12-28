澤連斯基：未見中國準備加入俄烏和平進程意願

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月27日談及中國在俄烏戰爭上的角色，聲稱他沒看到中國有準備加入和平進程的意願，並對中國擴大進口俄國能源表示遺憾。



烏克蘭國家新聞社（UNN）及12月27日報道，他在記者會上被問及中國對美國主導的俄烏和平計劃立場及中方是否準備加入和平進程時發表上述言論。

這張攝於2022年3月24日的設計圖片中，可以看到中國與俄羅斯國旗。（Reuters）

澤連斯基表示：「我目前還沒看到中國準備加入和平進程的意願。我們一直希望中國—而且中國確有能力—向俄羅斯施壓，促使其停止這場戰爭。遺憾的是，中國並沒有這樣做。相反，中國增加了從俄羅斯進口能源的數量。」

他聲稱，中國如今已成為俄羅斯最大的能源進口國，而後者將出口能源所得的資金用於戰爭上，因此中方目前其實正資肋俄羅斯戰爭機器。

2025年12月25日，圖為澤連斯基在社交平台發文配圖，稱自己與美國團隊通話討論推動俄烏和平。（X@ZelenskyyUa）

澤連斯基即將於當時時間28日與美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）在佛羅里達州海湖莊園會面，討論修訂版的俄烏和平計劃。