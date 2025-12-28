澤連斯基：與特朗普討論俄烏和平計劃後　再與歐洲領袖通話

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月27日在社交平台發文，指自己計劃在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤過後，再與多位歐洲領袖通話。



澤連斯基在帖文中提及烏方與歐方討論在外交方面的進展，並且一同審視最重要的優先事項，強調在戰場與外交上都需維持堅定立場，以防俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）操弄局勢並逃避戰爭終結。

他還致謝法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、 意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以及歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人。

澤連斯基周日將與特朗普在美國佛羅里達州的海湖莊園會面，討論修訂版的俄烏和平計劃，他日前指計劃中烏方與美方，在頓涅茨克地區未來歸屬以及扎波羅熱核電站控制權的這兩個關鍵問題上未達成一致。