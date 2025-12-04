NASA署長提名人：美國必須早於中國重返月球　犯錯將被超越

獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）兩度任命出任美國太空總署（NASA）署長的艾薩克曼（Jared Issacman）在參議院確認聽證會上表示，他將致力讓美國在重返月球的競賽中擊敗競爭對手中國。艾薩克曼警告：「現在不是拖延的時候，而是行動的時候，因為假如我們落後（中國），如果我們犯錯，我們可能永遠也無法追上，而其後果可能會改變地球上的力量平衡。」



據《巴倫周刊》報道，現年42歲的艾薩克曼是一位億萬富豪，同時亦是一位太空人，與全球首富馬斯克（Elon Musk）關係密切。特朗普早前曾提名他出任NASA署長，但5月底時突然撤回對他的提名，然後在11月再次提名他擔任署長。這次是艾薩克曼罕見地第二次出席國會的確認聽證會。

2024年8月19日，美國佛羅里達州，私人載人太空任務「北極星黎明」（Polaris Dawn）的指揮官艾薩克曼（Jared Issacman）在卡納維爾角的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）舉行記者會。任務預定8月26日搭乘SpaceX公司的獵鷹9號火箭發射升空。（Reuters）

艾薩克曼向參議員們表示，如果獲得確認，他將確保在2017年，特朗普首個總統任期內啟動的阿提密斯（Artemis）登月計劃取得成功。

據專門報道太空新聞的網絡媒體Space.com報道，阿提密斯計劃已成為美國與中國競爭的主要賽道。中國正與俄羅斯發展其太空聯盟，並力爭在2030年前將太空人送上月球。

阿提密斯計劃的目標是在2028年將太空人送回月球表面，並在月球及其周圍建立長期可持續的存在。

艾薩克曼強調：「美國將比我們最大的競爭對手更早重返月球，我們將建立持久的存在，以了解和實現月球表面的科學、經濟和國家安全價值。」

2025年12月3日，美國華盛頓，獲總統特朗普（Donald Trump）提名出任太空總署（NASA）署長的艾薩克曼（Jared Issacman）在國會山莊舉行的確認聽證會上作證。（Reuters）

艾薩克曼的發言強調了贏得新太空競賽的必要性。艾薩克曼談到中國時：「我們正與一個有決心和能力在多個領域挑戰美國例外論的對手展開激烈競爭，其中包括太空這一制高點。現在不是拖延的時候，而是行動的時候，因為如果我們落後，如果我們犯錯，我們可能永遠無法趕上，其後果可能會改變地球上的力量平衡。」