法媒：內塔尼亞胡12.29訪美晤特朗普　料討論加沙第2階段停火

法媒12月27日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12月29日會晤美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），預料討論加沙第2階段停火相關事宜。



法媒一名以色列官員稱，內塔尼亞胡將於28日啟程前往美國，並於翌日在佛羅里達州與特朗普會面，惟他未有提及會晤的具體地點。

特朗普12月中旬曾透露，內塔尼亞胡或會在聖誕節假期期間到訪佛羅里達州，聲稱對方想與自己會面，但還未作出正式安排。

2025年12月25日，加沙地帶，圖為一名流離失所的巴勒斯坦人在難民營中點火取暖。（Getty）

和平倡議組織「兩國方案聯盟」聯合主席巴斯金（Gershon Baskin）表示，這次美以領導人會晤對加沙和平進程非常重要。他告訴法媒，除了交還人質遺體有些微阻礙，第一階段停火基本上已完成。

在接下來的階段，以色列應從加沙撤軍，交由一個按協議成立的臨時權力機構管理，並在當地部署一支國際維和部隊。該協議還要求哈馬斯放下武器，但這條款仍然是以哈雙方談判僵局的癥結。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右）到訪。（Reuters）

雙方都指責對方頻繁違反停火協議，調解人擔心以色列和哈馬斯都在拖延時間。巴斯金強調：「雖然已經太遲，但第二階段停火（進程）必須開始了。」