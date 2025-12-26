以色列警方拘1聖誕老人裝巴勒斯坦男子　3巴人涉嫌教堂縱火被捕

以色列警方於12月21日（周日）在海法突襲一場聖誕派對時，逮捕一名裝扮成聖誕老人的巴勒斯坦男子，以警方稱其拒捕並襲擊一名警官。此外，巴勒斯坦權力機構警方稱，三名巴勒斯坦人因涉嫌在約旦河西岸城市傑寧（Jenin）的一座天主教堂縱火，焚燒聖誕樹並破壞耶穌誕生場景的部分裝置而被捕。



綜合《衛報》及《紐約郵報》等外媒報道，致力於維護以色列境內巴勒斯坦公民權益的人權組織「莫薩瓦中心」（Mossawa Center）表示，警方對遭逮捕的巴勒斯坦男子使用過度武力，且突襲行動缺乏法律授權。

至於發生在傑寧的逮捕，警方表示逮捕行動是在查看監視器畫面後進行。警方稱，他們從嫌疑人處繳獲了據信用於作案的工具，並譴責這宗明顯企圖煽動約旦河西岸教派和宗教緊張局勢的事件。

傑寧天主教堂後迅速清理被燒毀的聖誕樹，並於次日及時豎立新樹以迎接聖誕彌撒。當地穆斯林、基督教領袖及政界人士共同出席了教堂舉行的特別儀式。該教堂神父Amer Jubran表示縱火事件屬孤立事件，並強調了城市的團結精神。

教堂在聲明中表示,「這次事件再次表明，任何破壞宗教象徵的企圖都無法削弱這座城市的精神，也無法動搖人民的信仰。」