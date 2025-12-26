以色列防長：以方永不完全撤出加沙　或允許猶太人未來移居北部

以色列媒體12月25日報道，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）當天在出席一場活動時重申，以方「永遠不會」完全撤出加沙地帶，並將在「未來某個時刻」允許猶太定居者在加沙地帶北部居住。



《以色列時報》援引卡茨的話報道說，即使進入加沙停火第二階段，哈馬斯解除武裝，以方仍會在加沙地帶內部保留一個「安全區」，確保以方安全。

卡茨在周二稱以方將在加沙地帶重建猶太人定居點後數小時，他的辦公室發表聲明，否認以方有在加沙地帶重建定居點的計劃。

2025年12月25日，加沙地帶，圖為一名流離失所的巴勒斯坦人在難民營中點火取暖。（Getty）

另據以《國土報》周四報道，卡茨當天還說，以方將通過在約旦河西岸建立更多猶太人定居點等方式，對約旦河西岸進行「事實上的」吞併。

以色列財長斯莫特里奇於21日發表聲明說，以內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太人定居點的提案，還稱這是他和卡茨共同提出的，政府在三年內規劃了69個猶太人定居點，此舉將鞏固以方對約旦河西岸的控制，阻止巴勒斯坦國建立。

猶太人定居點問題是以巴和談的主要障礙之一。以方在1967年第三次中東戰爭中佔領東耶路撒冷和約旦河西岸部份地區，並建設猶太人定居點，引起巴方強烈反對。

以政府去年底發佈的人口數據報告顯示，約旦河西岸約有51萬以色列人居住在違反國際法建設的猶太人定居點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

