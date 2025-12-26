以色列發生襲擊案　巴勒斯坦男駕車撞、刺死2人　以方判定恐襲

以色列警方12月26日表示，該國北部有一名巴勒斯坦男子發動襲擊，駕車撞死68歲男子、持刀刺死19歲女子，並導致2人受傷，他最終被警方拘捕。以色列把事件判定為恐襲，防長表示已下令以軍對疑犯位於約旦河西岸的家鄉展開行動。



《以色列時報》報道，疑犯曾與另一輛車相撞，導致開車的年輕人輕傷。隨後遇到那名正在搭順風車的19歲女子，他下車將其刺死，之後逃往阿富拉（Afula）方向，被路人開槍射傷。最終警方將疑犯制服。

軍方稱，襲擊者是以方佔領的約旦河西岸的巴勒斯坦居民。他於幾天前非法入境以色列，並從邊境附近的城市貝特謝安（Beit She'an）發動攻擊。

這張2025年8月14日在約旦河西岸拍攝的照片中，可以看到一面以色列國旗以及其背後的以色列定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）。（Reuters）

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，他已指示以色列國防軍對疑犯的家鄉，西岸北部村莊卡巴提亞（Qabatiya）採取「強而有力」的行動。他稱將會找到並挫敗村裏的每一名恐怖分子，並打擊恐怖主義基礎設施。