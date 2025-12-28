航空界苦惱「登機橋耶穌」插隊現象　乘客上機坐輪椅、落機靠雙腳

美媒12月18日報道，近年來各國機場經常出現「神蹟航班」，不少原本坐輪椅上機的乘客，下機時卻突然「痊癒」健步如飛。事實上，這些人是為了獲得優先登機、免排隊等特殊待遇而佯裝殘疾。他們的行為往往會導致航班延誤等問題，讓愈來愈多旅客、航空公司感到困擾，有網民因此將他們稱為「登機橋耶穌」（Jetway Jesus），諷刺他們突然「恢復」行動能力尤如神蹟。



《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，有空中服務人員表示，許多身體健全的乘客為了一時方便，會要求輪椅服務，在乘務員護送通過登機橋。這樣他們就可以免排隊，並優先使用頭頂行李架。

空服人員，航空公司通常情況下不會要求乘客出示殘疾證明，只須填寫一份簡單表格即可登機，所以一架只能容納130名乘客的客機，有時會搭載多達50輛輪椅。當飛機抵達目的地後，真正因身體不便而坐輪椅的旅客要等待空服人員協助，通常是最後才落機。當坐輪椅的好處消失後，佯裝殘疾的乘客便會迅速「康復」，靠雙腳隨大隊落機。

穆斯林朝聖者於2023年7月4日抵達印尼朱安達國際機場（Juanda International Airport），有機場人員推着坐輪椅的乘客。（Getty）

報道指，這種現象遍布全球各地。一名在墨西哥瓜達拉哈拉國際機場登機的乘客表示，他上機時有25人坐輪椅，導致飛機起飛延誤，但落機時絕大部份「殘疾乘客」都消失得無影無蹤；一名來自佛羅里達州的乘客也遭遇類似情況，她乘坐飛往洛杉磯的航班時，大約有15人需要輪椅登機，但到達目的地後只有5人需要輪椅。

「神蹟航班」也讓機組人員感到相當不滿，一名加拿大航空（Air Canada）前空服人員稱，他們經常因為航班延誤而須加班，卻得不到加班費，同時又要面臨乘客對航班延誤的不滿。另外，除着「登機橋耶穌」愈來愈多，機場輪椅不足的情況常現，導致一眾空服人員在登機口四處奔波尋找輪椅。

2024年6月28日，佐治亞州亞特蘭大，一名工作人員在哈茲菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機場推着數輛輪椅。（Getty/示意圖）

報道引述國際航空運輸協會（IATA）報告指，全球各航空公司通報它們收到愈來愈多輪椅協助請求。一些航企譴責濫用輪椅服務的行為，但擔心收緊申請規定或使患有自閉症、失智症等表徵不明顯的殘疾人士無法得到所需的幫助。