寵物搭飛機｜航班上「貓咪大逃亡」引騷動 空少下秒舉動笑翻全場
撰文：中天新聞網
出版：更新：
美國西南航空在感恩節期間一架客滿的班機上，竟然出現了一隻貓咪在四處趴趴走，引起乘客一陣騷動。而一名機組員機靈地將牠抱起，並讓牠臨時參與了起飛前的安全示範，為旅程帶來了歡樂氣氛。
據《紐約郵報》報導，事發於感恩節假期的西南航空班機上，一隻貓咪疑似掙脫了籠子，開始在客艙裡四處走動，引發了一陣小小混亂。而一名空服員見狀，迅速將貓咪抱起，讓牠一起參加起飛前的安全示範，可愛的模樣讓乘客們都忍不住笑了出來。
牠在飛機上「逃獄被逮」 全程「乖乖就範」無反抗：
+2
一名乘客將過程拍了下來並上傳到Instagram上，只見貓咪被空服員抱著來回走了幾趟後，終於被認出牠的主人尋回，並安全地放回貓包中。
這段貓咪「大逃亡」的影片在社群媒體上引起熱烈討論。一位IG用戶幽默地評論：「看起來這隻貓是在為降落做準備，檢查餐桌是否收好。」另一位網友則表示：
這隻貓的行為比現在許多搭機的人還要好。
還有人感嘆道：「為什麼這種事從不在我搭乘的航班上發生？」
根據西南航空的規定，乘客可以在國內航班上攜帶貓咪，每隻單程需支付125美元（約973港元），前提是貓咪至少要八週大，且能放入經航空公司認可的寵物籠中，並可放置在主人的座位下方。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】