不滿加特朗普名臨時取消演出 甘迺迪中心向音樂家索償100萬美元
撰文：洪怡霖
出版：更新：
經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模撤換董事會人事的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）冠以特朗普名字、改為「特朗普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）後，美國音樂家Chuck Redd因臨時取消演出遭中心追討100萬美元賠償。
美媒周六（12月27日）引述中心稱：「你決定在最後一刻取消——這顯然是為了回應中心最近的更名，而更名是為了表彰特朗普總統為拯救這一國家瑰寶所做的非凡努力——這是典型的偏執，而且對一個非營利藝術機構來說代價非常高昂」。
音樂會主辦人Chuck Redd指出，「當我在網站上看到更名消息，幾個小時後又在中心看到更名已成事實，我決定取消我們的音樂會」，他是一名鼓手兼鐵琴演奏家，自2006年以來，就一直在甘迺迪中心主持節目「即興爵士」(Jazz Jams)，以接替貝斯手Keter Betts。
美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年遇刺身亡，國會隔年通過法案，將該中心命名為甘迺迪中心以紀念他。法律明確禁止董事會將該中心改建為紀念其他任何人的紀念館，也禁止在外牆上刻上其他人的名字。
特朗普冠名甘迺迪中心惹議 主辦方不滿取消連辦20年平安夜音樂會美國甘迺迪中心重新命名 加入特朗普名字遭批：國會才有權改名白宮：甘迺迪中心獲董事會通過改名 命名「特朗普-甘迺迪中心」特朗普首主持甘迺迪中心頒獎禮 表彰史泰龍等巨星風頭蓋過獲獎者