不滿加特朗普名臨時取消演出　甘迺迪中心向音樂家索償100萬美元

經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模撤換董事會人事的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）冠以特朗普名字、改為「特朗普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）後，美國音樂家Chuck Redd因臨時取消演出遭中心追討100萬美元賠償。



美媒周六（12月27日）引述中心稱：「你決定在最後一刻取消——這顯然是為了回應中心最近的更名，而更名是為了表彰特朗普總統為拯救這一國家瑰寶所做的非凡努力——這是典型的偏執，而且對一個非營利藝術機構來說代價非常高昂」。

音樂會主辦人Chuck Redd指出，「當我在網站上看到更名消息，幾個小時後又在中心看到更名已成事實，我決定取消我們的音樂會」，他是一名鼓手兼鐵琴演奏家，自2006年以來，就一直在甘迺迪中心主持節目「即興爵士」(Jazz Jams)，以接替貝斯手Keter Betts。

2025年12月19日，美國華盛頓特區，一名工人站在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外牆上新加入的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名字旁。此前一天，該中心董事會宣布將更名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center） 。（Reuters）

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）1963年遇刺身亡，國會隔年通過法案，將該中心命名為甘迺迪中心以紀念他。法律明確禁止董事會將該中心改建為紀念其他任何人的紀念館，也禁止在外牆上刻上其他人的名字。