俄羅斯計畫10年內在月球建設核電站

俄羅斯計畫十年內在月球上建設一座核電站，為俄國的月球太空計畫以及俄中聯合研究站提供能源。



俄羅斯國家航太集團（Roscosmos）日前發聲明宣佈，計畫在2036年前建造月球發電站，並已與一家俄羅斯航太企業簽訂建設合同。

俄羅斯國家航太集團稱，建設這個發電站旨在為俄羅斯月球計畫提供能源，涵蓋月球車、天文台以及俄中聯合國際月球研究站的基礎設施。

集團強調：「這個項目是朝着在月球建立永久性科學站、實現從單次任務轉向長期月球探索的關鍵一步。」

俄羅斯國家航太集團總裁巴卡諾夫（Dmitry Bakanov）曾說，集團的目標之一是在月球部署核電站，並探索被稱為地球「姐妹星」的金星。(kremlin.ru)

俄羅斯國家航太集團雖未明確指出有關發電站將採用核能，但透露參與方包括俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）及俄羅斯頂尖核研究機構「庫爾恰托夫研究所」（Kurchatov Institute）。

自1961年蘇聯宇航員加加林（Yuri Gagarin）成為首位進入太空的人類以來，俄羅斯一直以太空探索領域的領先者為榮，但近幾十年來，俄羅斯已落後於美國，中國的太空實力也日益增強。

本文獲《聯合早報》授權轉載

