以色列承認索馬里蘭主權獨立　特朗普：美國暫不會表態支持

以色列12月26日（周五）正式承認位於非洲之角東北部的索馬里蘭（Somaliland）是一個擁有獨立主權的國家。對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國不會像以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）那樣迅速承認索馬里蘭的獨立，並表示他需要進一步「研究」該問題。



《紐約郵報》（New York Post）報道，以色列周五成為世界上第一個承認索馬里蘭是獨立國家並建立外交關係的國家。內塔尼亞胡在與索馬里蘭總統阿卜杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）的視訊通話中說道，「我會向總統特朗普轉達您想加入《亞伯拉罕協議》的意願，」該協議旨在推動以色列與部分阿拉伯國家關係正常化。

2025年10月13日，以色列本古里安國際機場（Ben Gurion Airport），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）並肩而立。（Reuters）

然而，特朗普對索馬里蘭提出加入《亞伯拉罕協議》的提議顯得興趣不大，同樣也對該國提議在紅海入口附近提供土地、供美國設立海軍基地的建議反應冷淡。

當被問及索馬里蘭向美國提議在具有重要戰略意義的亞丁灣設立港口時，特朗普不屑一顧地回答說，「沒甚麼大不了的。」他還稱，「我們會研究的。我研究過很多事情，而且總是能做出正確的決定。」