以色列承認索馬里蘭是主權獨立國家 埃及土耳其等四國反對
撰文：官祿倡
出版：更新：
以色列12月26日正式承認位於非洲之角東北部的索馬里蘭（Somaliland）是一個擁有獨立主權的國家。此舉引發索馬利亞（Somalia）、埃及、土耳其、吉布提（Djibouti）的反對，因索馬里蘭此前是一個未受到國際普遍承認的國家，而以色列則是首個承認這國家是獨立國家並建立外交關係的國家。
路透社報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，今次決定符合美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在他的首個任期斡旋以色列與阿拉伯國家締結的《亞伯拉罕協議》的精神，以色列將立即與索馬利蘭在農業、健康、科技和經濟領域進行合作，他還祝賀索馬利蘭總統Abdirahman Mohamed Abdullahi，並邀請他訪問以色列。
埃及外務部表示，索馬利亞、埃及、土耳其、吉布提的外交部長均譴責以色列，重申支持索馬利亞領土統一和主權完整，並警告承認分裂地區對國際和平與安全構成威脅，
自1991年索馬利亞陷入內戰以來，武裝組織索馬里民族運動就控制索馬利亞西北部地區，並宣布獨立為索馬利亞，不過迄今未獲得除以色列外的任何國家承認。
以色列發生襲擊案 巴勒斯坦男駕車撞、刺死2人 以方判定恐襲以色列警方拘1聖誕老人裝巴勒斯坦男子 3巴人涉嫌教堂縱火被捕以色列防長：以方永不完全撤出加沙 或允許猶太人未來移居北部哈馬斯否認襲擊以軍 稱以色列編造藉口破壞加沙停火協定