WSJ：美司法部引反詐騙法 調查大企業DEI措施或涉嫌敲詐政府
撰文：劉耀洋
更新：
美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，美國司法部罕有援引《虛假申報法》（False Claims Act），調查大型企業在招聘和晉升時採用多元化、公平和包容性措施（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）是否涉嫌詐騙聯邦政府。知情人士透露，Google和美國電訊商Verizon Communications已被司法部要求提供其職場項目相關文件和資訊。
司法部認為，持有聯邦合同的企業在招聘時考慮DEI因素，實際上構成對政府的詐騙行為，所以政府有權追回可能數以百萬美元計的款項。
報道指，《虛假申報法》通常用於追究那些向政府收取從未履行工程工作費用的承包商，或誇大服務成本的承包商。而虛假申報調查通常會在舉報人或政府內部監督機構向司法部作出舉報後才會啟動，但這次針對的企業DEI的調查卻是由司法部內政治任命的官員推動，實屬罕見。
司法部長布朗什（Todd Blanche）於5月發布的去法備忘錄中指，特朗普上任後已簽署行政命令要求終止政府工作中基於種族或性別的差別待遇。若私營承包商在命令生效後繼續實施DEI措拖，司法部將以《虛假申報法》等工具對付違規企業。
知情人士透露，除了Google和Verizon Communications外，司法部還對汽車、製藥、國防和公用事業等行業的企業進行審整，但完整名單仍然未曝光。目前司法部、Google及Verizon Communications均拒絕置評。
