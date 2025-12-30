聯合國秘書長新年致辭　籲各國選擇人民和地球而非痛苦

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於12月29日發表2026年新年致辭，呼籲各國領導人在新的一年「選擇人民和地球，而不是痛苦」。他呼籲，所有人應在新的一年「為了正義、為了人類、為了和平」攜手奮進。



2024年9月24日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在紐約聯合國總部舉行的第79屆聯合國大會上發表講話。（Reuters）

新華社報道，古特雷斯表示，在人類進入新年之際，世界正處於十字路口，充斥著混亂和不確定性，面臨著分裂、暴力、氣候危機，以及對國際法的系統性踐踏，正背離將人類大家庭維繫在一起的基本原則。

他指出，2024年全球軍費開支飆升至2.7萬億美元，增加近10%，相當於整個非洲的經濟總量。與此同時，全球衝突的激烈程度，達到二戰以來前所未有的水平。

古特雷斯呼籲，國際社會應在新的一年理清輕重緩急，一個更安全的世界始於對減貧的更多投入，而不是發動戰爭。世界有足夠的資源來改善人們的生活、修復地球，以及確保一個和平與正義的未來，而人類的未來取決於採取共同行動的勇氣。