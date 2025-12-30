伊朗多地示威抗議通脹與貨幣崩盤　總統稱計劃改革貨幣銀行體系

伊朗首都德黑蘭及多個城市12月29日爆發街頭抗議，大批民眾上街，抗議貨幣不斷貶值，導致通脹惡化，導致市場混亂、家庭預算承壓。



從網上的片段可見，首都德黑蘭等城市都有民眾上街。民眾除了不滿伊朗貨幣里亞爾的匯價周日跌至142萬里亞爾兌1美元的歷史新低，同時抗議通脹持續惡化，當地最新通脹率是42.2%，比上月增加1.8個百分點。

當地的經濟動盪已迫使伊朗央行行長法爾津（Mohammad Reza Farzin）於周一請辭，前經濟部長赫馬蒂（Abdolnaser Hemmati）預計將接任。

總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在社交媒體回應，稱「民生是日常關切」，政府計劃改革貨幣銀行體系，保障購買力。並要求內政部長通過對話聽取抗議者訴求，釋放緩和信號。

2025年12月28日，佩澤希齊揚在德黑蘭發表關於財政預算的講話。（Getty）

康涅狄格大學伊朗經濟研究學者馬哈維（Amir Hossein Mahdavi）指出，管理不善、經濟封閉及戰爭成本疊加，使通脹風險持續攀升，伊朗重蹈委內瑞拉、阿根廷危機的可能性增大。

自2017年以來伊朗經濟面臨多重壓力，包括以色列與美國6月襲擊核設施、特朗普政府限制石油出口等。伊朗當局未能及時削減支出或採取改善美伊關係換取制裁解除的措施，導致伊朗國內經濟狀況陷入兩難。