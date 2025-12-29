特朗普今晤內塔尼亞胡　料談及加沙、黎巴嫩、伊朗等地緣議題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將於當地時間12月29日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤。除了推動加沙第二階段停火進程外，會談內容還將包括與黎巴嫩真主黨及伊朗相關的地緣議題。



路透社29日報道，儘管會晤細節、具體地點尚未被正式公開，內塔尼亞胡一週前曾表示，會談將涵蓋推動加沙第二階段停火、討論伊朗和黎巴嫩真主黨對以色列的潛在威脅。

2025年12月28日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），流離失所的巴勒斯坦人走過海灘邊的帳篷營地。（Reuters）

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯於10月同意了特朗普主導的停火計劃，該計劃要求以色列從加沙撤軍，哈馬斯放下武器並放棄對當地的管治。

然而以色列和哈馬斯一直互相指責對方嚴重違反協議，衝突有所緩和惟未完全停止。後者拒絕解除武裝，未歸還最後一名以色列人質的遺體，並正重新確立加沙的控制權；以色列軍隊則仍佔領着約一半的加沙領土。

以色列已表明，如果哈馬斯不以和平方式解除武裝，以方將恢復軍事行動迫使其解除武裝；美國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前則表示，美方希望停火計劃中設想的過渡政府能夠盡快成立，以妥善治理加沙，然後再部署國際維和部隊。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，共同會見記者。（Reuters）

在伊朗問題上，內塔尼亞胡曾表示，以色列不尋求與伊方對抗，但已留意到對方最近進行導彈演習的報道，並指將與特朗普就相關問題進行磋商。以軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）曾公開警告，無論戰線近或遠，如有必要，以軍會向敵人發動襲擊，暗示若有必要會再次對伊朗動武。

另外，以色列去年與黎巴嫩真主黨達成的停火協議也面臨挑戰。儘管黎巴嫩政府表示，它已接近在期限前徹底解除真主黨的武裝，但後者一直拒絕放下武器的要求。以方則認為，相關進展緩慢且不徹底，並以阻止真主黨重建為由，持續對黎巴嫩發動空襲。