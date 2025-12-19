路透：Meta縱容中國違法及詐騙廣告　換取去年1400億收入

路透社12月15日報道，社交平台巨頭Meta內部文件顯示，該公司默許中國廣告商在下属平台Facebook、Instagram和WhatsApp上投放詐騙、非法賭博、色情等違規廣告。在2024年，該公司來自中國的廣告收入超過180億美元（約1400億港元），其中30億美元（19%）來自違規廣告。



路透社取得Ｍeta內部文件顯示，Meta認為，其全球平台上約四分之一的詐騙廣告和違禁產品廣告源自中國內地。受害者包括購買了假冒保健品的台灣消費者，以及被騙走畢生積蓄的美國和加拿大投資者等。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

Meta員工在2024年4月的一份內部報告中警告：「我們需要投入大量資金來減少日益嚴重的危害。 」據稱，Meta為此組建了一支反詐騙團隊，以監控來自中國的詐騙和其他違禁活動，並成功在去年下半年將問題廣告數量削減了近一半。

但文件顯示，在Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的干預下，公司解散了該團隊，並取消了先前針對中國新廣告代理商入駐其平台的限制。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

結果，在Meta短暫打擊後的幾個月內，一批新的中國廣告公司開始向Facebook和Instagram投放大量違禁廣告。到2025年中期，違禁廣告收入回升至Meta中國區總收入的16%左右。

Meta內部文件顯示，中國是該公司最大的「詐騙輸出國」，並指出中國是其平台詐欺行為激增的最大單一來源。