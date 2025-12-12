日媒：金主Meta或撤回巨資支持　台灣事實查核中心面臨生存危機

據《日經亞洲》報道，台灣專注於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」目前正面臨生存危機，原因在於Facebook母公司Meta可能在未來幾周內撤回其巨額資金支持。



成立於2018年的台灣事實查核中心，旨在通過事實查核應對數位時代的虛假資訊帶來的負面影響。而Meta與包括台灣事實查核中心在內的全球多個事實查核機構合作，旨在遏制虛假資訊的擴散。該中心在發現假新聞後，會通報Meta及其他類似合作夥伴，這些公司則會付費給查核中心以作為回報。為了避免與台灣當局的利益衝突，中心主要依賴民間捐款運營。

報道指出，Meta的捐款約佔台灣事實查核中心2025年預算的一半，而Google的捐款則超過30%。然而，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在年初宣布終止與美國事實查核機構的合作，外界普遍認為此舉是為了避免與特朗普政府的衝突，因為特朗普政府將企業干預資訊經濟視為一種審查行為。這一策略可能會影響該中心從Meta獲得的資金。

朱克伯格或避免與特朗普政府的衝突。（Reuters）

台灣事實查核中心執行長邱家宜指出，根據目前的情況，與Meta的合約可能在2026年1月到期。隨著人工智能（AI）的持續進化，虛假資訊變得更加狡猾。如果資金中斷，中心將面臨不樂觀的局面。

目前，台灣事實查核中心正與Meta接洽，商討能夠持續獲得資金支持的協議，但尚未收到Meta的回應。此外，中心也在網上向台灣商界募款，但目前尚不清楚這是否能彌補Meta撤資所帶來的財務缺口。