沙特要求24小時從也門撤軍　勿越國安紅線　阿聯酋：自願結束任務

沙特阿拉伯12月30日發布聲明，要求阿聯酋在24小時內從也門撤軍，並回應也門政府的要求、停止向也門境內任何一方提供任何軍事或財政支持。阿聯酋國防部之後表示，已自願結束在也門的反恐部隊任務。



阿聯酋國防部稱，這項決定是在對近期事態發展進行全面評估後做出的。

沙特阿拉伯在較早前強調，任何對其國家安全的威脅都是不可逾越的紅線，沙特將毫不猶豫地採取一切必要步驟和措施，以應對並消除任何此類威脅。

路透社指出，這項警告是沙特迄今為止對阿聯酋發出的最強硬措辭。此前，聯軍攻擊了其所謂的阿聯酋軍支持的也門分離主義分子的外國軍事支持，而沙特支持的也門總統領導委員會主席阿利米（Rashad al-Alimi）則為阿聯酋軍隊設定了撤離的最後期限。

阿利米也取消與阿聯酋的國防條約，據報道，他在電視講話中指責阿聯酋支持也門南方過渡委員會（STC），加劇也門內部衝突。

也門主要分離主義組織南方過渡委員會部隊抵達也門南部阿比揚省一處山區，並於2025年12月15日展開軍事行動。（Reuters）

阿聯酋自2015年起成為沙特領導的聯軍成員，與伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）作戰。2019年，阿聯酋開始減少在也門的駐軍，但仍支持也門政府。

STC後來決定在南部尋求自治，並於本月突然對也門政府軍發動進攻，使阿聯酋和沙特在也門的對峙升至前所未有的緊繃程度，並有可能重新點燃漫長的內戰。