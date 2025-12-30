印度稱已超越日本　成為世界第4大經濟體

印度政府的年終經濟評估報告預測，印度經濟已超越日本，成為世界第四大經濟體。



法媒報道，印度政府星期一（12月29日）發布經濟簡報指出：「印度是全球增長最快的主要經濟體之一，並具備保持這一增長勢頭的良好條件。」

報告指出，印度國內生產總值（GDP）已達4.18萬億美元（約32.6萬億港元），超越日本成為世界第四大經濟體，並有望在未來兩到三年內取代德國，成為世界第三大經濟體，預計到2030年GDP將達到7.3萬億美元。

報告也說：「作為世界上最年輕的國家之一，印度的增長取決於創造高質量就業崗位的能力，這些崗位能夠有效地吸納不斷增長的勞動力，並實現包容性和可持續的增長。」

不過，官方確認仍需等到2026年公布的最終GDP數據，國際貨幣基金組織（IMF）則預計印度明年將超過日本。

印度總理莫迪。(Reuters)

IMF預測，2026年印度經濟規模將達到4.51萬億美元，而日本則為4.46萬億美元。儘管華盛頓在8月份對新德里因購買俄羅斯石油而加征巨額關稅，引發了經濟擔憂，但新德里仍對經濟前景持樂觀態度。 印度指出，持續增長反映印度「在全球貿易持續不確定性下的韌性」。不過，其他一些指標則顯示出不那麼樂觀的前景。

就人口規模而言，印度在2023年超過中國，成為世界上人口最多的國家。然而，根據世界銀行的最新數據，印度去年的人均GDP為2694美元，僅為日本人均3萬2487美元的十二分之一，也是德國人均5萬6103美元的二十分之一。

