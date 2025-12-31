美國土耳其大規模打擊ISIS　美軍擊斃7名成員　土耳其拘357名疑犯

美國軍方說，自本月初在敘利亞發起空襲以來，美國及盟友已擊斃或俘虜近25個「伊斯蘭國（ISIS）」武裝分子。



路透社報道，美國中央司令部周二發聲明說：「在12月20日至29日期間開展的11次行動中，美國中央司令部及在敘利亞的盟友至少擊斃七名伊斯蘭國成員，並俘虜其餘人員。」

聲明還指出，這些行動也摧毀「伊斯蘭國」的四個武器庫。

12月19日，為報復「伊斯蘭國」襲擊美國人員，美國對敘利亞境內數十個「伊斯蘭國」目標發動大規模空襲。

2025年12月26日，尼日利亞拉各斯（Lagos），圖為特朗普下令襲擊尼日利亞ISIS的新聞刊登在當地的報紙頭版。（Reuters）

另一方面，土耳其內政部長耶爾利卡周二說，土耳其安全部隊在全國範圍內開展打擊「伊斯蘭國」的行動中逮捕了357人。「警方在21個省份同時展開行動，逮捕357名與ISIS有關聯的嫌疑人。我們絕不會給那些企圖通過恐怖主義使土耳其屈服的人任何機會。」

周一，在土耳其西北部亞洛瓦市的一次打擊ISIS的行動中，有三名警察殉職。

這場持續數小時的衝突也造成六名ISIS成員死亡，他們都是土耳其公民。

上周，伊斯坦布爾檢察官下令逮捕137名ISIS嫌疑成員，「此前有情報顯示，ISIS恐怖組織正計劃在聖誕節和新年期間發動襲擊」。

土耳其與敘利亞接壤，邊境線長達900公里，而ISIS在敘利亞仍然十分活躍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

