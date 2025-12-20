美軍空襲敘利亞境內ISIS目標　特朗普：報復士兵遭襲事件

美軍12月19日空襲敘利亞中部數十個懷疑是極端組織ISIS的目標，包括武器倉庫以及軍事設施。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）稱目標是消滅ISIS成員、基礎設施以及武器設施。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在旗下社交平台發文，稱ISIS上周襲擊造成美國士兵身亡，美國今次襲擊旨在報復，強調有獲得敘利亞政府的全力支持。



《紐約時報》引述消息美國官員指，美軍派出戰機、武裝直升機與火炮襲擊，預料持續數個小時，強調是發動「一場大規模襲擊」，還補充襲擊是延續今年7月來進行的約80次行動，旨在消滅敘利亞境內的恐怖分子，包括ISIS的殘餘勢力。不排除未來數日開展更多襲擊。

特朗普指出，如果能夠在敘利亞剷除ISIS，當地必將有美好未來，並警告「若有恐怖分子膽敢以任何形式攻擊或威脅美國，必將受到前所未有的重創」。

2025年12月19日，圖為特朗普在旗下社交平台發文指今次襲擊敘利亞境內的ISIS目標旨在報復美軍上周遇襲事件。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

赫格塞思在社交平台發文，稱今次美軍實施代號「鷹眼」的軍事行動，強調襲擊遵循總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前表態，指若針對美國人施襲，必實施報復，未來會繼續實施行動。

報道引述敘利亞傳媒指，敘利亞境內中部發生多次爆炸，東部沙漠也上報發生襲擊事件。

一隻由敘利亞與美國部隊組成的聯合巡邏隊，12月13日在敘利亞中部古城巴爾米拉（Palmyra）巡邏時遭遇襲擊，美國國防部指有2名美國士兵與1名隨軍的美國翻譯身亡，另有3名士兵受傷，槍手被當場擊斃。特朗普在襲擊事件發生後不久對遇難士兵致哀，稱如果再有美國部隊遭遇極端組織ISIS襲擊，將採取報復行動。

2025年12月13日，圖為特朗普在社交平台發文對遇襲身亡的美國士兵致哀。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

敘利亞：重申致力於打擊ISIS的軍事行動

敘利亞外交部在襲擊後表示，敘方重申致力於打擊ISIS並加強對該組織的軍事行動。