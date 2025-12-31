英國指中國對台軍演增加局勢升級風險　呼籲各方克制

英國星期二（12月30日）稱，中國在台灣周邊舉行的軍事演習增加了局勢升級的風險，並再次呼籲各方保持克制。



據路透社報導，英國外交部發言人在聲明中說：「中國本周在台灣周邊舉行的軍事演習加劇了兩岸緊張局勢，並提高了局勢升級的風險。」

發言人也表示：「我們認為台灣問題應由海峽兩岸人民通過建設性對話和平解決，而不應訴諸武力或脅迫。我們不支持任何單方面改變現狀的企圖，也不支持任何可能破壞現狀的行為。」

「我們繼續呼籲各方保持克制，避免採取任何可能破壞和平與穩定的行動。」

美國眾議院中國問題特別委員會領導人在星期二發表的一份聲明中指出，北京在台灣周邊舉行的軍事演習是「蓄意升級」。

解放軍星期一（12月29日）無預警宣佈新一輪環台軍演，並預告隔天在環繞台灣周圍五大海空域實彈射擊。台灣軍方證實此次劃設的五個演訓區範圍均將台灣12海浬領海、領空劃設在內，被視為自2022年中國展開圍台軍演以來，最逼近台灣的一次。

