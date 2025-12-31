特朗普政府制裁10個伊朗委內瑞拉個人及企業　指控涉武器交易

美國特朗普（Donald Trump）政府以涉嫌參與武器交易為由，對10個位於伊朗和委內瑞拉的個人或公司實施新制裁。這是美國加大施壓伊委兩國的最新舉措。



彭博社報道，美國財政部外國資產控制辦公室周二（12月30日）宣布新制裁，被制裁對象包括委內瑞拉國家航空企業（Empresa Aeronautica Nacional SA），指這家公司和公司董事長岡薩雷斯（Jose Jesus Urdaneta Gonzalez）參與伊朗和委內瑞拉之間的無人機貿易。

2025年12月21日，委內瑞拉Puerto Cabello，圖為一艘油輪停泊在委內瑞拉煉油廠碼頭附近。（Getty）

伊朗籍人士薩尼（Mostafa Rostami Sani）和塔拉吉（Reza Zarepour Taraghi）及伊朗公司Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company也被列入制裁名單，原因是涉嫌試圖獲取用於彈道導彈的化學品。

美國財政部負責恐怖主義事務和金融情報的副部長赫爾利（John K. Hurley）說：「財政部正在追究伊朗和委內瑞拉在全球範圍內肆意擴散致命武器的責任。我們將繼續採取迅速行動，切斷伊朗軍工複合體進入美國金融體系的渠道。」

2025年11月18日，白宮發佈的兩張視頻截圖，畫面顯示美國總統特朗普稱美軍對委內瑞拉及毒品集團船隻發動打擊。（Reuters）

美國總統特朗普前一天證實美國襲擊委內瑞拉境內的一處設施，襲擊目標是「販毒船」使用的裝卸碼頭，這標誌着美國軍事行動的重大升級。特朗普一直揚言要將打擊範圍擴大到委內瑞拉地面設施。

數月來，美國以打擊「毒品恐怖主義」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署大規模海空兵力，迄今在加勒比海和東太平洋擊沉約30艘美方指稱的「販毒船」，造成逾100人死亡。委內瑞拉多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉丁美洲進行軍事擴張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

