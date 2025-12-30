2026年前瞻｜以色列、美國會再次轟炸伊朗嗎？

2025年將盡，正在佛羅里達州海湖莊園「度假」的特朗普（Donald Trump）繼續插手全球場熱點議題。最近幾天，他跟普京（Vladimir Putin）先後談過兩次電話，迎接澤連斯基（Volodymyr Zelensky）到訪，然後又迎來接踵而至的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），再公開透露美方已經攻擊了委內瑞拉地面目標的訊息，更叫大家不要擔心最近的「圍台軍演」。

不少人認為，面對國內民望低落、民眾普遍不滿其處理物價問題的表現，特朗普為助共和黨應付2026年11月的中期選舉，將會把施政重點轉回國內。不過，從2025年底的態勢來看，插手國際大事始終比調控國內經濟威風得多，特朗普很可能還是擺脫不掉這種「外交癮」。

內塔尼亞胡年末訪美之行的最大議題，固然是加沙停火第二階段如何推進的問題。在他抵達佛羅里達州之前，美國新聞網站Axios曾引述白宮消息報道，稱白宮官員認為內塔尼亞胡正在拖慢加沙和平進程，擔心他會重新對哈馬斯開戰，阻礙特朗普1月公布加沙和平進展的計劃。

12月29日，特朗普和內塔尼亞胡一同見記者。（Reuters）

無論是在加沙去軍事化、技術官僚政府、國際穩定部隊，以至戰後加沙的土耳其和卡塔爾角色等不同議題上面，內塔尼亞胡與主導相關談判的白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）都有分歧。只有作為共和黨傳統鷹派的國務卿魯比奧（Marco Rubio）和內塔尼亞胡立場較為接近。

人們普遍預期特朗普為了鞏固自己的和平政績，將會當面施壓內塔尼亞胡。

加沙和平困局：完全站隊內塔尼亞胡

可是，到12月29日特、內二人見面之際，特朗普的公開表態幾乎完全站到了內塔尼亞胡的一邊。兩人互相歌功頌德。內塔尼亞胡甚至將作為以色列最高殊榮的「以色列獎」頒給特朗普，聲言這次決定打破近80年慣例，首次將這個獎項頒給一個非以色列公民。

（按：不過，根據《以色列時報》的資料，1991年的「以色列獎」其實已經頒給過印度籍非公民Zubin Mehta，後者是以色列愛樂樂團的指揮家。）

2025年12月29日，從以色列與加沙邊境拍攝的畫面顯示，巴勒斯坦民眾正行走在加沙走廊受損建築物附近。（Reuters）

在加沙問題上，特朗普沒有將和平進程停滯不前的責任歸咎於以色列持續在加沙發動攻擊之類的行動，而是怪責哈馬斯不願交出武器。「我不擔心以色列正在做的任何事……他們遵守了計劃。」他反而警告，如果哈馬斯不交出武器，他們「將會付出地獄般的代價」，而包括以色列在內的國家將會掃清哈馬斯。

除了在加沙問題上似乎說服了特朗普之外，內塔尼亞胡在私在公都有進一步的收獲。

特朗普早前已經去信要求以色列總統特赦正在面對貪腐官司的內塔尼亞胡。如今在內塔尼亞胡面前，特朗普更稱以色列總統已經告訴他有關特赦「即將來臨」（按：前者其後對此否認）－－此等表態可說是對來年即將面臨大選挑戰的內塔尼亞胡全力扶上一把。

「一定」支持以色列轟炸伊朗？

而且，在以色列國內「再次」轟炸伊朗的討論漸趨熱切之際－－美國NBC新聞早前就報道過，內塔尼亞胡此行其中一個目標是要向特朗普說明伊朗彈道導彈計劃的威脅，並準備向特朗普通報以色列再一次攻擊伊朗的行動選項－－特朗普這次更公開為再次轟炸伊朗「開綠燈」。

2025年8月20日，一枚伊朗導彈於伊朗一處未公開地點的軍事演習中發射。（Reuters）

在兩人會面之前，記者特別問到兩種情況，即如果伊朗繼續發展彈道導彈，甚至是核武的話，特朗普會否支持以色列攻擊伊朗。而特朗普也分別說兩種情況作出了回應：如果是導彈的話，「那一定」（absolutely）；如果是核武的話，「那就馬上」（immediately）。

其後，他也在內塔尼亞胡面前重申：「我希望（伊朗）沒有在嘗試重建（武器和其他東西），但如果是這樣的話，我們將沒有選擇，只能非常迅速地完全摧毀（新建的武器）。」

以色列、美國6月轟炸過伊朗之後至今已過半年。不同戰爭觀察者也都留意到伊朗正在重建其導彈生產線。例如衛星圖片就顯示伊朗已開始重建帕爾欽（Parchin）和沙赫魯德（Shahroud）兩地曾遭以色列破壞的導彈生產設施。

以色列圖謀「先發制人」？

經過6月時伊朗對以色列本土超過500枚的高量導彈攻擊之後，以色列國內也特別擔心伊朗未來的潛在導彈威脅，認為以色列空防有所不足。在內塔尼亞胡到訪海湖莊園當天，《以色列時報》就刊布文章，指出隨着伊朗重建其武器庫，加上美國的導彈攔截器庫存耗盡且補充緩慢，如果爆發戰爭，以色列本土將面臨更嚴峻的挑戰。

文章引述NBC新聞報道，指如果不受阻止，伊朗每年的彈道導彈生產量可達至每年3000枚之數，遠高於6月以色列－伊朗12日戰爭期間射向以色列本土之導彈總數。另一報道則指伊朗如今擁有2000枚重型彈道導彈，跟6月戰爭前的數量相當。

以色列防空系統說明圖（Getty；Gemini翻譯）

相較之下，根據CNN報道，在6月戰爭期間，美國已經用了100至150枚薩德（THAAD）導彈攔截器去防守以色列，相當於其總庫存的四分之一；而美軍2026年度的薩德攔截器採購量也只得37枚。

當然，除非以色列真的再次攻擊伊朗，伊朗主動用導彈直接打擊以色列的機會極微。但從以色列消除一切潛在威脅的角度來看，在伊朗重建導彈武器庫之前「先發制人」便成為了一個具吸引力的選項－－特別是，內塔尼亞胡可能也希望來年可以「戰時總理」的優勢地位面對選戰。

有巴黎政治學院的國際關係教授更預言，未來三個月左右之內就會再爆發新的以色列－伊朗戰爭。

2025年12月30日，一個男人在伊朗街頭抗議該國糟糕的經濟狀況。（X@jadi）

伊朗內部不穩

除了以色列「先發制人」的考量之外，伊朗內部近日也出現了全國大型示威，主要聚焦經濟問題。

伊朗里亞爾自6月的戰爭以來對美元匯價已經大跌六成，政府本月又提高汽油價格，導致民眾上街示威。其中，德黑蘭大市集（Grand Bazaar）商店關門、交易停滯；多個城市都有示威者高呼「獨裁者去死」。伊朗中央銀行行長29日已經辭職。網上流傳警察向示威者開槍的片段（以下）。屬於溫和派的總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）要求當局「聆聽示威者的合理訴求」，表明政府必須「負責任地回應」。特朗普29日也開口指伊朗槍殺示威者。

示威據報正進入第二天，頗具2019年由燃料價格引發的示威以至2022年反頭巾示威的色彩。

如果伊朗內部持續不穩，民眾反政府情緒高漲，以色列就有可能決定把握這個時機先下手為強－－畢竟，內塔尼亞胡從來也將自己包裝成伊朗人民的朋友，他的敵人只是同樣壓制伊朗人民的伊斯蘭神權政府和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

伊朗政府內部對於如何應對來自以色列和美國的威脅，似乎也有嚴重的路線分歧。

與伊朗革命衛隊關係密切的法斯通訊社（Fars News）太約一周前曾報道伊朗舉行了大型導彈試射，而德黑蘭保守派市政府擁有的媒體也分享了導彈在空中橫飛的影片（以下）。

類似表態似乎是要向以色列、美國宣示伊朗的武力，警告他們不要輕舉妄動，也同時向國內民眾展示實力，表明伊朗當局依然有能力保衛國家。

然而，領導人由伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）委任的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）則引述知情人士否定相關報道。這一種聲音背後的動機似乎是擔心對以、美的武力宣示反而會給示他們「先發制人」的藉口。

這種政府內部的路線分歧，也有可能會被以色列視為伊朗勢弱的訊號。

自2023年10月哈馬斯恐襲以來，以色列對於區內任何威脅都採取了「一了百了」的態度，尋求無所不用其極的將他們完全消滅。此刻加沙停火而哈馬斯未除的困境，全是出於特朗普為求和平政績而強加於以色列身上的壓力。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面，雙方代表團參與。（Reuters）

來年內塔尼亞胡要面對選舉，就更加加大了他嘗試滿足這種「一了百了」情緒的誘因。

特朗普的支持與否，是最大的變數。但至少從他在海湖莊園的表態來看，特朗普已經一隻腳站到了內塔尼亞胡的立場。如果加沙和平進程的第二階段持續未有着落，特朗普就有可能為以色列「開綠燈」，讓他們再次試圖以武力消滅哈馬斯，以及支持哈馬斯的伊朗伊斯蘭政權。

加沙停火，是特朗普上任以來的最大和平成就之一。但對於善變的特朗普，我們絕不能排除，和平政績的追求轉眼間會變成戰爭功業的狂想。