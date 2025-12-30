伊朗貨幣匯率暴跌　通脹升至42.2%引發示威　總統回應將傾聽訴求

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）12月30日透過社交媒體表示，政府將傾聽抗議者的「合理訴求」，並承諾採取行動保護民眾購買力。此前，德黑蘭自12月29日起爆發為期2天的示威，民眾抗議伊朗貨幣里亞爾匯率暴跌至歷史新低，經濟形勢嚴峻。



卡塔爾半島電視台報道，佩澤希齊揚在聲明中表示，已責令內政部長透過與抗議者代表對話，聽取抗議者的合理訴求，以便政府能夠解決問題。他強調，政府「已將改革貨幣和銀行體系、維護人民購買力等基本行動提上日程」。

2025年12月28日，佩澤希齊揚在德黑蘭發表關於財政預算的講話。（Getty）

抗議活動期間，德黑蘭共和國區及大巴扎周邊商戶關閉店鋪上街，示威者高喊「不要害怕，我們在一起」，防暴部隊則以催淚彈驅散人群。

12月通脹率達到42.2%

此次示威蔓延至多個城市，民眾抗議伊朗里亞爾兌美元匯率跌至142萬比1的歷史低點，同時12月通脹率達到42.2%。經濟動盪已導致伊朗央行行長法爾津（Mohammad Reza Farzin）於12月29日請辭。總統佩澤希齊揚亦在回應中重申「民生是日常關切」，釋放欲緩和局勢的訊號。

報道指，伊朗官方媒體將抗議歸因於貨幣貶值，而非對政治體制的不滿。該國當前面臨通脹高企、能源危機、水資源短缺及國際制裁等多重挑戰。此次示威是自2022年頭巾抗議以來最新的大規模街頭行動。