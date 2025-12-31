2025回顧｜AI迎「Sputnik時刻」：衝擊就業市場、投資泡沫初現

2025年，對AI人工智能產業來說可謂是關鍵的一年。年初，在美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮的第一個週末，中國科技界向矽谷及白宮高層投下了震撼消息。中國杭州AI初創公司推出的機器人聊天產品「DeepSeek」（深度求索），使得美國在人工智能領域的主導地位受到空前質疑。



美媒12月30日總結AI全年的發展指出，除了DeepSeek橫空出世的「人工智慧的斯普特尼克（Sputnik）時刻」外，AI在過去12個月對全球就業市場亦帶來越來越大的衝擊。



AI投資泡沫初現？

AI的浪潮無疑帶來巨額投資不斷湧入資料中心和AI基礎設施領域。Meta、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等企業今年在AI領域的資本支出就已達數百億美元規模。麥肯錫（McKinsey）公司預計，到2030年，全球企業在資料中心基礎設施的投資將接近7萬億美元（約54.5萬億港元）。

美國《時代》雜誌2025年12月11日公布，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）、知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）與英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在內的人工智能（AI）「設計師」們榮獲2025年度風雲人物的殊榮。（網頁截圖）

但投資激增引發了消費者與華爾街的雙重憂慮。部分美國民眾眼見電費帳單因AI攀升、就業前景因AI惡化，與此同時，推動AI熱潮的企業股價卻屢創新高。

此外，外界的另一擔憂也慢慢浮現：AI領域的炒作與支出增長速度，似乎正超越這項技術的真實價值。這也促使投資人在2025年的財報電話會議中，追問Meta和微軟高層其AI基礎設施投資未來的回報前景。更令人不安的是，投資的浪潮似乎主要由少數幾家公司所推動，且彼此間存在不斷的資金與技術交換。

失業問題進一步惡化……

除了投資泡沫外，裁員浪潮亦在2025年席捲科技產業，微軟、亞馬遜和Meta等科技公司大幅裁減員工，部分原因正是由於AI發展導致。

亞馬遜在10月裁減約1.4萬名公司員工，以期在AI時代實現更精簡的營運； Meta公司則裁減了AI部門的600名員工，以提高其營運的靈活性。

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

如今，有人或許會認為AI將導致更多裁員，也有人則認為它將創造新的機會。但有一點可以肯定的是：更多改變即將到來。LinkedIn總編輯羅斯（Dan Roth）表示，「2025年，我們目睹了技能需求發生徹底轉變，工作所需的專業能力已截然不同，而我認為2026的趨勢就是這種轉變將加速推進。」

展望2026年：AI的走向是？

貝恩資本風險投資合夥人克里斯蒂娜（Christina Melas-Kyriazi）指出，新興變革技術普遍存在「過度建設」的現象。而邁向2026年的關鍵問題在於，投資者是否已為隨之而來的市場波動做好準備——尤其她強調市場修正「遲早會發生」。

2025年7月23日，美國華盛頓，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席「贏得人工智能競賽」（Winning the AI Race）峰會，在美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）發表演說時豎起拇指。（Reuters）

史丹佛大學以人為本AI研究所資深研究員兼數字經濟實驗室主任Erik Brynjolfsson表示，投資者未來可能會掌握更多數據來輔助決策。他預測2026年將出現更多監測儀錶板，用以追蹤AI對生產力與就業市場的影響。

他說，「爭論的焦點將從AI是否重要，轉移到其影響擴散的速度、哪些群體會被拋在後面，以及哪些配套投資最能將AI能力轉化為廣泛的繁榮。」