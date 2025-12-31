美法兩國同聲質疑普京官邸遭襲説法　稱缺乏情報證實

美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）12月30日稱，對俄羅斯指控烏克蘭使用無人機攻擊俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）官邸的説法表示懷疑。另外，一名接近法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的消息人士亦指，沒有證據證明烏克蘭使用無人機攻擊俄羅斯總統普京官邸的説法。



俄方日前聲稱，烏克蘭於12月28日使用91架長程攻擊無人機，襲擊了普京在新戈羅德州（Novgorod）的住所，並威脅將進行報復。

惠特克在接受霍士新聞訪問時表示，他需要看到美國情報部門的評估，「目前尚不清楚襲擊是否真的發生」。他認為，在烏克蘭正值尋求達成和平協議的敏感時刻，發動此類可能被視為魯莽的行動，時機顯得「不太妥當」。

衛星影像顯示普丁位於俄羅斯新戈羅德州羅希奇諾的住宅區，拍攝時間為2023年8月31日。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelenskyy）周二已斷然否認指控，並指責這是俄羅斯意圖擴大戰爭而採取的謊言。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一表示，普京在通話中告訴他烏克蘭試圖發動襲擊，他對此感到「非常憤怒」，但同樣表示需要查證證據。目前，白宮與中央情報局（CIA）均拒絕對此事件發表進一步評論。