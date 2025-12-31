伊朗多地學生加入示威抗議經濟困境　總統承諾與抗爭者領袖對話

伊朗首都德黑蘭及多個城市12月29日爆發街頭抗議，大批民眾上街，抗議貨幣不斷貶值，導致通脹惡化，導致市場混亂、家庭承受更大壓力。示威30日蔓延至全國多所大學，學生們也加入遊行隊伍。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）宣布，已要求內政部長安排會談，討論抗議者的合理訴求，並制定政府應對措施。



截至30日，伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率跌至約140萬里亞爾兌1美元，而今年初匯率為81.75萬里亞爾兌1美元。 12月通貨膨脹率則高達42.5%。

2025年12月30日，伊朗德黑蘭，一家貨幣找換店顯示伊朗貨幣里亞爾貶值。（West Asia News Agency via REUTERS）

據伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報道，首都德黑蘭和中部城市伊斯法罕多所大學爆發示威，包括沙希德貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）、哈金納塞圖希科技大學（Khaje Nasir Toosi University of Technology）、夏立夫理工大學（Sharif University of Technology）等。

佩澤希齊揚在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「我們議程上有一些根本性的行動，旨在改革貨幣和銀行體系，維護人民的購買力。」

受美國和歐洲制裁的壓力，以及6月短暫衝突後以色列可能進一步發動攻擊的威脅，12月份通貨膨脹率達42.5%。