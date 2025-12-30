解放軍重磅圍台島演習　特朗普說沒什麼可擔心是什麼意思？

美國宣佈將對台灣出售價值超過111億美元武器後，解放軍開始了新一輪的圍台灣島演習。12月29日中國軍方甚至放出了無人機拍攝的台北101大樓視頻。「這麼近那麼美」的潛台詞是對台北出入自由。但是美國總統特朗普（Donald Trump）12月29日對此的回音是「沒有什麼讓我擔心的，什麼都沒有。他們在那一帶開展海軍演習已經有20年了。」

解放軍海陸空火箭軍多兵種聯合出擊，搞出如此大的動靜，特朗普一句沒什麼可擔心，到底是什麼意思呢？是習慣了就好？還是沒有什麼特別的不必在意？

解放軍近年來多次圍島演習，一次比一次貼近台灣，一次比一次貼近實戰。要的效果是台灣唾手可得，就是要讓台獨勢力和它的支持者們睡不着覺、暴跳如雷。但是特朗普一句沒什麼可擔心，是看不起誰呢？是影射解放軍演習20多年了沒有什麼作用嗎？

解放軍東部戰區發MV，配文：「這麼近那麼美隨時到台北」。

不是解放軍的演習不夠重磅，而是中國只要還沒有最終武統，美國就沒有必要亮出最後的底牌。對台政策保持模糊性，避免因為台灣問題影響中美關係是特朗普首先需要考慮的。

特朗普現如今的平靜，是美國近一段時間以來刻意在台灣問題上回避中國鋒芒的結果。

中國和日本近來因為台灣問題關係交惡，現在的大規模軍演將中國的憤怒表達到了頂點。誰站出來支持台獨，誰站出來支持日本，誰就是和中國作對。特朗普在中日問題上始終保持沉默，避免在台灣問題上給出終極的回答，是為了避免和中國因為台灣問題而關係翻盤。

特朗普不能因台灣而損害中美關係，但是為維持大國的體面，以一種輕視的語氣對待解放軍的演習，不失為一種應對策略。作為反對中國武統的帶頭大哥，美國要為台獨和日本壯膽，只能扮演面如平湖。

中國海警發布「環台島執法巡查示意圖」，以紅色纜繩代表路線，給台灣島打了串中國結。

如果特朗普震怒，那麼接下來美國怎麼辦，美軍敢針尖對麥芒嗎？既然什麼都不能做，什麼都做不了，那就假裝沒什麼可擔心就好了。

事實上，特朗普發言的重點在後半句，「他們在那一帶開展海軍演習已經有20年了」。這句話實際上是承認台灣島本身就是中國的勢力範圍。中國在這裏頻繁演習是正常的，是常態的，中國做這些是有正當性的。

特朗普沒有站在台灣當局的立場指責中國大陸武力威嚇，而是承認中國演習的常態性，也說明，美國在中國統一的最後關頭是否台獨勢力出頭未可知。

武統並不是目的，只是手段。解放軍一次次演習，一次次展示實力，給了各方充分的考慮時間。是要武統還是和統，他們可以仔細掂量。解放軍演習是否能夠帶給美日和賴清德當局震撼驚雷，只有他們自己知道。

2025年12月2日，美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）7月發表一份報告，模擬台海發生軍事衝突作出最壞情況的預測，結果顯示日本的死傷人數為4,662人。（網絡圖片）

解放軍演習20多年了，突然最近幾年開始圍島演習，真的沒有用嗎？如果只是看到每次演習就這樣結束，覺得沒有意義，那真的太膚淺了。為什麼演習沒有用，還會演習這麼多次？就是給大家看笑話的嗎？顯然不是。「狼不來」「狼沒用」喊久了，一旦狼真的來了，被麻痹的台獨勢力只會被當頭棒喝。

和平從來不是唾手可得的。如果未來兩岸和平統一，那將是台獨勢力不得不接受和統，是為了趨利避害才選擇和統。不到最後一刻，沒有人能說演習沒用。武力展示能換來和統當然好，如果換不來和統，那麼再動干戈也將會是輕車熟路的選擇。