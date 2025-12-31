秘鲁來往景點馬丘比丘火車相撞1死78傷　傷者包括4中國遊客

秘魯南部12月30日發生交通事故，通往知名景點「馬丘比丘（Machu pichu）」的觀光鐵路有兩列火車迎頭相撞，造成至少1名火車司機死亡、78人受傷。新華社報道，從中國駐秘魯使館獲悉傷者中有4名遊客，已送當地醫療機構接受救治。



事發鐵路所在的庫斯科市（Cusco）市長潘托哈（Luis Pantoja Calvo）在接受媒體採訪時説，事故可能是調度失誤所致。

事故發生在連接奧揚泰坦博（Ollantaytambo）與馬丘比丘的單線鐵道路段。當地鐵路部門表示，涉事列車分別由秘魯鐵路（PeruRail）與印加鐵路（Inca Rail）公司營運。

秘魯總統府在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，表示總統耶里（Jose Jeri）與多名政府官員已抵達庫斯科開展現場督導，推動應急救援和處置工作。

建於15世紀的馬丘比丘，位於安地斯山脈之上，海拔約2430米，有「天空之城」的美譽，自1983年列為聯合國教科文組織認證的世界文化遺產之一；今天，當地是世界著名考古遺址，每日吸引約4500名世界各地遊客造訪。