特朗普大刀闊斧精簡聯邦政府　效率反降？

美國總統特朗普（Donald Trump）在重返白宮的第一年裏對聯邦政府進行了前所未有的改革，以實現減少冗員、縮減開支和提高效率的目標。但許多官員認為，如今聯邦政府雖然在人員方面更加精簡，卻沒有一年前可靠和有效率。



《紐約時報》報道，特朗普已推行多項改革，但對公眾的影響還有待觀察。白宮的一些舉措因大量訴訟而受阻，至今已有200多宗針對聯邦政府解僱員工、凍結撥款與取消項目的訴訟。

此外，各聯邦機構未全面披露裁減的人員數量和服務細節，使外界難以全面了解聯邦政府發生了怎樣的變化。

2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

特朗普承諾要讓政府變得「更小、更高效、更有效，且成本大幅降低」，而他確實縮小了聯邦僱員規模。官方數據顯示，去年聯邦文職僱員人數減少了約10%。

但有跡象表明，特朗普的其他目標尚未實現。《紐時》分析顯示，政府效率部誇大了它的工作成果，未能降低聯邦支出。許多現任與前官員，以及經常與聯邦政府接觸的人士認為，政府在向公眾提供服務方面沒有過去有效和可靠。

美國農業部就是一個例子，這個部門裁減了約2萬人，佔員工總數的五分之一。美國東北有機農業協會主席吉林厄姆指出，農業部地區辦公室經常無人接聽電話，使農民難以得到有關補助金、保護項目等的關鍵訊息。他預計，政府的混亂將導致大量農場倒閉。

特朗普政府也削減了用於追蹤食源性疾病的最全面系統、取消旨在阻止年輕人吸煙的計劃，並縮減了有關癌症、阿爾茨海默病與工作場所安全的研究項目。如今，政府不再發布有關全國糧食不安全形勢的報告，聯邦住房機構對公平住房法律的執法力度大不如前。特朗普還解散了美國國際開發署，切斷美國對外援助。

非營利組織「公共服務夥伴關係」首席執行官斯蒂爾說：「這是一場災難。這是我們歷史上最大的一次且毫無意義的能力損失，直接削弱了保障安全和促進公共利益的能力。」

卡託研究所預算與福利政策主任博恰說：「我觀察到，削減的開支並未集中在壓縮大型預算項目上，而更多是基於意識形態或文化優先事項，對政府資金進行重新分配。」

2025年10月18日，美國華盛頓特區，示威者聚集在美國國會大廈附近，發起「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議總統特朗普（Donald Trump）施政。（Reuters）

白宮發言人則稱，特朗普正在履行消除聯邦政府浪費、欺詐和濫用行為的承諾，「他上任不到一年就在提高聯邦政府效率，以更好地為美國納稅人服務方面取得顯著進展」。

美國聯邦政府的劇烈變化，已使許多經驗豐富的僱員離職。與此同時，政府也削減了招聘下一代員工的計劃。統計顯示，2025年2月至12月中旬，各聯邦機構僅發布461個實習生崗位，比上年同期少72%。

斯蒂爾指出，這意味着美國公眾更加有必要認真思考，他們究竟希望政府發揮怎樣的作用。「我們的政府是為了公共利益而存在嗎？還是說，它實際上是為了當權者的利益而存在？」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

