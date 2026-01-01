高市謬論襯出特朗普「浮現」的亞洲戰略

美國總統特朗普第二任期已近一年，過去10個月其對外政策在「美國優先」政策下，表面上不提美國全球戰略，對美國的亞洲戰略也「退避三舍」。不過，最近亞洲一系列重大事件的發生——美國新版《國家安全戰略》（NSS）和美國國防部2025年度《中國軍事與安全發展報告》的發布，表明特朗普政府的亞洲戰略開始「浮現」。其中還有一個重要舉動，就是12月17日，特朗普政府宣佈一項高達111億美元的對台軍售，挑釁意味明顯，引發中方強烈反應。



撰文：周忠菲 上海台灣研究會研究員



筆者認為特朗普政府的亞洲戰略，已將對西太平洋的重視置於枱面之上。美國一方面表現出對中美關係的高度重視，另一方面又在美日同盟與地區安全問題上，對日本採取「放任」姿態。而目前對地區安全鬧事挑釁的日本右翼政府，除堅持傳統路線，打破「束縛」日本的戰後國際政治格局，推進成為「正常國家」外，還有一個突出的特徵，即要求強化日本與美國的軍事聯盟。

特朗普政府的亞洲戰略似乎正迎合日本這種願景。以此來看，這次美國對台軍售導致的後果可能遠比過去更加嚴重。

美國近期發布的《國家安全戰略》（2025）標誌著地理和政治格局的重大轉變。它將西半球置於議程首位，並將亞洲的重要性降低。

日本首相高市早苗自今年10月執政起，就試圖一口氣在亞洲炮製出「大事不斷」的現象。日本挑釁的目的之一，在於試探美國的亞洲戰略，「測試」美國對美日同盟將有什麼樣的「下一步」。

11月7日，日本首相高市早苗拋出所謂「台灣有事」的錯誤言論，中日關係急轉直下。更危險的動作是，緊隨其後，高市政府的一系列挑釁動作不斷並持續升級。繼防衛大臣小泉進次郎登上美軍核潛艇後，近日又有高市早苗的親信尾上定正發起討論日本核軍備問題。極度敏感的日本「擁核」問題，從過去極右翼勢力內部的邊緣性討論，上升為政府高級官員間公開討論，如此無疑將激化中日外交關係上的緊張與對峙。

事實上，美日同盟早與所謂「有事法則」相勾連，即後來日本宣稱的所謂「周邊有事」，就是美日在地區安全中相互勾連、策應。當前日本右翼重提「台灣有事就是日本有事」，其挑釁行為背後的企圖，則是逐步兑現其妄圖在亞洲「發揮地區穩定作用」的野心。

從目前的情勢看，特朗普亞洲戰略的「浮現」與高市早苗挑釁行徑的共振，有兩個觀察層次：

其一，美國《國家安全戰略》和美國國防部2025年度《中國軍事與安全發展報告》的發布，包括不久前美國國務卿魯比奧關於中美關係與美日同盟的講話，均傳遞出特朗普政府計劃推行其亞洲政策的信號。應注意的是，美國國家安全戰略中提到，美國將優先聚焦於西半球事務。這只是美國全球戰略中對地區關注程度強弱的表達，不能視為美國沒有亞洲戰略或美國將放棄亞洲。相反，現實是，特朗普政府在經濟、軍事、安全三個方面，仍高度關注亞洲，這必然涉及中美關係、中日關係、台灣問題。即美國亞洲政策執行的重點，可能放在西太平洋。

其二，上述的內在關聯，成為美國迎合日本右翼強化與美國軍事聯盟需求的推力。美國最新的對台軍售，不能被其所謂「去庫存，作軍火生意，賺回扣」的淺層邏輯所矇蔽。

冷戰結束以來的歷史表明，美國亞洲政策的實質就是，每當美國需要與中國發展經貿關係，必然同時在政治和軍事上通過調整美日關係來牽制中國，以實現美國在亞太地區需要的平衡。如克林頓政府給予中國最惠國待遇時，其常說美國以經濟利益為先,，而美日同盟再定義也是在這個時期，這種平衡的體現包括李登輝訪美導致海峽危機、1999年拋出「兩國論」。小布殊政府時期，美國支持中國加入WTO，2003年，日本拋出「有事三法」。奧巴馬時期推行「亞太再平衡」，美日聯手推出TPP。特朗普第一任期和拜登政府時期，美國推行「放日本出籠」的印太戰略、貿易戰等，都是美國「平衡」戰略邏輯的體現。

目前，美國亞洲政策的制定，無論在經濟、軍事和地區安全方面，都不可能繞開中國。基於此，特朗普政府表述了緩和中美關係的意願，但從特朗普政府近一年的外交政策看，其特徵仍然是推行「美國優先」下的單邊霸權。短期內，特朗普政府的亞洲政策不可能真正走向理性與務實。

美國的虛情假意與美日勾連還體現在，12月19日魯比奧在年末新聞發布會上關於中美關係與美日同盟的講話中。他表示，美國有信心「在繼續與日本保持牢固夥伴關係和同盟關係的同時，也會找到與中國政府進行富有成效合作的方式」。有評論認為，這表明美國在日本和中國不斷升級的緊張關係中，持所謂「平衡」「不偏不倚」的立場。然而，魯比奧口中關於美中能共同應對挑戰的相關表述是模糊而不徹底的。

當魯比奧同時又稱「亞太地區需要平衡的動態因素」時，就是在為前述的對台軍售，以及未來可能的遏華行徑進行辯解、鋪墊。可見，美國對亞洲的關注點，在轉向軍事問題和安全政策方面的同時，依然將繼續着力於推進美日同盟。在台灣問題上，美國對日本將「周邊有事」與「日本生存」掛鈎的做法，實際上持「容忍」與「鼓勵」的態度。這正是日本右翼所需要的，所謂美國亞洲政策的傳統。