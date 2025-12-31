2026年｜馬克龍跨年演說　稱歐洲領袖下周二會談將承諾保護烏克蘭

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月31日在電視上發表跨年演說，他演講中提及多個議題，稱自己不會中途辭任，會堅守到任期的最後一刻，他還指歐洲領導人將在1月6日於巴黎舉行會議，為保護烏克蘭做出具體承諾。



路透社報道，馬克龍在講話中向法國人致以三大願望，團結、強大與希望，呼籲人民團結一致，強調法國要重拾強大與獨立，並提出具體的承諾以保護烏克蘭。

他在演說中還提及1月6日在巴黎召開的「志願者聯盟」（coalition of willing）會議，期望在俄烏達成和平協議後，烏克蘭能獲得歐洲各方給予的安全保障。

「志願者聯盟」是由馬克龍與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）共同提出的一項歐洲國家為烏克蘭提供安全保障的願景，包括歐洲國家自願派遣援烏的維和部隊駐紮在基輔。據悉有超過30個國家加入這聯盟。