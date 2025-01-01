普京向國民致新年賀詞 稱相信能在俄烏戰爭贏得勝利
撰文：蕭通

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）於除夕向國民發表新年賀詞，對象包括正在前線與烏克蘭作戰的士兵，稱相信他們，也相信這場戰爭會取得勝利。
普京透過電視發表講話，當中提到國家命運與人民不可分割，稱這種團結維護了「祖國」的主權和安全。他特別向與烏克蘭作戰的部隊致敬，稱他們為英雄，「我向你們保證，在這個新年夜，俄羅斯數百萬人民與你們同在。」、「祝我們所有的士兵和指揮官新年快樂！我們相信你們，也相信我們終將勝利！」
路透社報道，普京寄望贏得戰事之際，俄羅斯同日發布一段據稱擊落無人機的視頻，指是烏克蘭試圖攻擊總統官邸的證據。此外，俄羅斯同日發布另一段影片，顯示俄方將領指示部隊繼續在烏克蘭蘇梅（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）地區建立緩衝區，並指俄軍12月在戰線的推進速度，遠超過2025年其他月份。
