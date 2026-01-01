馬克龍民望低迷支持率僅25%　稱將工作到任期「最後一秒」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月31日（周三）晚上向法國民眾發表新年致辭時表示，在即將到來的一年，下屆總統選舉的競選活動將逐步展開，「我將工作到（任期）最後一秒」。



新的一年將是馬克龍在2027年總統大選前的最後一個完整一年任期，民調機構預測極右翼將在此次大選中獲勝。

法國媒體引述馬克龍指：「我將盡一切努力確保總統選舉儘可能平靜地進行——尤其是不受任何外國干預。」由於他已連任兩屆總統，因此無法參加此次選舉。

2025年12月5日，四川省成都市，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在四川大學發表講話。

法國還將於3月舉行市政選舉。馬克龍在2025年保持很高的國際知名度，包括參與阻止俄羅斯侵略烏克蘭的努力。但在國內，他甚至遭到來自昔日盟友的批評。

自提前大選以來，馬克龍任命的第三名新總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）一直難以推動議會通過一項急需的緊縮預算案。上周，議會不得不通過一項緊急法案，以維持這個歐元區第二大經濟體政府的運作。

馬克龍表示：「從今年開始的頭幾周起，政府和議會就必須達成協議，為國家提供預算。」

民調：馬克龍支持率跌至總統生涯最低點

據新華社報道，過去一年，法國政局反覆動盪，總理換人、預算難產、黨爭加劇。一些人要求馬克龍辭職，把目光投向「後馬克龍」時代。

法國12月26日發布的一份民調顯示，馬克龍的支持率降至25%，跌至2017年首次當選總統以來的最低水平。

此次調查由法國電視一台新聞頻道委託一家民調機構於12月22日至23日在線上進行。調查對象是1099名18歲及以上法國民眾。結果顯示，只有25%的受訪者對馬克龍持正面看法，較11月下降4個百分點。

2025年12月31日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮向全國發表新年講話。（Reuters）

勒科爾尼的支持率總體保持穩定。34%的受訪者對勒科爾尼持正面看法，較11月下降1個百分點。

法國定於2027年舉行總統選舉。法國總統任期五年，可連任兩屆。馬克龍2017年5月首次當選，2022年4月贏得連任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

