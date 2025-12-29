俄烏據稱非常接近達成協議　馬克龍：烏方安全保障「正取得進展」

美國總統特朗普（Donald Trump）12月29日表示，在佛羅裡達州與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤後，結束俄烏戰爭的談判取得了進展，惟同時承認領土問題仍然很棘手。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一表示說，烏克蘭安全保障「正取得進展」。



馬克龍周一淩晨在社交媒體上說，他與其他幾名歐洲領導人一起與特朗普和澤連斯基進行了交流。隨後他與澤連斯基通電話。他寫道：「我們正在（烏克蘭）安全保障方面取得進展，這將是構建公正持久和平的核心。」

馬克龍又指，將於2026年1月初在巴黎召開「志願聯盟」會議，以「最終確定每個國家的具體貢獻」。

2025年10月1日，歐盟領導人會議在丹麥哥本哈根舉行，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

上周六，多位歐盟及歐洲國家領導人與烏克蘭總統澤連斯基進行了通話，強調對烏支持。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表聲明稱，實現公正持久的和平、維護烏克蘭的主權和領土完整，是多方的共同目標，歐盟歡迎一切有助於實現這一共同目標的努力。這也是歐洲安全不可或缺的一部分。

馮德萊恩稱，2026年歐盟委員會將繼續向俄施壓，繼續支持烏克蘭，並努力陪伴烏克蘭走上加入歐盟的道路。