泰國根據停火協議釋放18名柬埔寨士兵　美國：重建關係積極一步

泰國和柬埔寨12月31日表示，根據兩國上周六達成的停火協議，泰國釋放了18名柬埔寨士兵，緩解了數週以來致命的邊境衝突造成的緊張局勢。美國國務院在一份聲明中對此舉表示歡迎，並稱讚這是兩國重建關係的積極一步。



柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達（Maly Socheata）表示，這些士兵在被泰國拘留155天後，於當地時間周三上午10時在邊境檢查站被移交。柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）同日迎接並問候了這18名士兵，並稱其為英雄。

泰國外交部表示，囚犯在被拘留期間「按照國際人道法和原則」受到對待。

泰柬日前同意停止戰鬥，結束了持續約20天的衝突。這場衝突造成至少101人死亡，雙方超過50萬平民流離失所。衝突期間，雙方出動戰鬥機、發射火箭彈並進行砲擊。

2025年12月31日，柬埔寨馬德望機場（Battambang airport），根據2025年12月27日簽署的停火協議，柬埔寨士兵獲釋後，登上飛往金邊的軍用直升機。這些士兵於7月在泰國被俘。（Reuters）

對於泰方釋放柬兵，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）在聲明中稱讚兩國為維護美國和馬來西亞斡旋的停火協議做出了堅定努力：「我們歡迎泰國釋放18名柬埔寨士兵，這是重建睦鄰關係和信任的積極一步，美國隨時準備支持兩國恢復執行10月26日聯合聲明中商定的關鍵措施。」