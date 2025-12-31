泰國指柬埔寨違反停火協議　將延遲移交戰俘　邊界會議亦暫緩

泰國外交部發言人尼康德（Nikorndej Balankura）12月30日表示，鑑於柬埔寨違反停火協議，泰國將推遲移交18名柬埔寨士兵，並認為當前暫不具備舉行泰柬聯合邊界委員會特別會議的條件。



泰國外交部周三表示，泰軍於周日晚發現逾250架無人機從柬埔寨進入泰國領空，形容為挑釁行為及違反停火協議。因此，泰方需要重新考慮釋放戰俘的日期和時間，又指這將取決於安全方面的考量。

另外，尼康德指舉行泰柬聯合邊界委員會特別會議是柬方早前的提議，早於東盟外長特別會議，當前形勢有變，相關提議需要重新考慮。考慮到當前泰國政府為看守政府，或無法派出合適人選參加有關劃界問題的會議，以及雙方無法在邊境地區仍有大量地雷、不安全的情況下進行勘測和劃界工作，需建立明確排雷機制後，才具備舉行泰柬聯合邊界委員會特別會議的條件。

圖為2025年12月27日，柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha，左）與泰國國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit，右）交換停火協議。（Reuters）

泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，雙方停火協議剛達成，還非常脆弱，須共同避免挑釁。

柬埔寨方面否認派出無人機，表示周一已嚴令禁止所有無人機起飛。柬方還證實在周二中午，即是停火協議生效的72小時後，泰方仍未按承諾釋放戰俘。