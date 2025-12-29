王毅晤泰國外長　冀泰柬化解分歧重歸於好

泰國與柬埔寨12月27日簽署聯合聲明同意停火後，泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）於雲南玉溪，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會唔。王毅表示，中方高度關注泰柬邊境緊張局勢，對衝突造成平民傷亡、民眾流離失所深感痛心。作為友好近鄰，中方最不希望看到泰柬兵戎相見，最希望看到兩國重歸於好。



圖為2025年12月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅於雲南與泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）會唔。（中國外交部圖片）

王毅指出，泰柬軍方達成停火協議，邁出通往和平的第一步，中方對此感到欣慰。戰火平息之後，外交理應登場。中方的勸和促談從不強加於人，也不越俎代庖，旨在提供寬鬆對話平台，由當事方通過對話化解分歧。相信泰柬只要平等溝通，就沒有邁不過去的坎兒。中方將繼續為泰柬重建和平努力，支持東盟發揮應有作用，願為東盟觀察團監督停火提供幫助，也願為泰柬雙方有需求的民眾提供人道主義援助。

讚揚泰方堅守一中反對「台獨」

王毅又稱，泰方近期重申堅定恪守一個中國原則、反對「台獨」，體現了對中方維護國家主權和領土完整的堅定支持，中方對此表示讚賞。中方願同泰方落實好兩國元首重要共識，共同開闢中泰友誼下一個金色50年。

新華社報道，西哈薩高度讚賞中方以亞洲方式為調停泰柬衝突所作的積極努力，稱泰柬剛簽署的停火協議是個新開始，鄰國之間訴諸武力並不是泰方的選擇。泰方致力於實現可持續停火，尋求真正的和平。泰方願意向前看、往前走，同柬方通過雙邊渠道加強溝通，秉持真誠態度，循序漸進地恢復彼此交往，重建相互信任，修復雙邊關係，維護好兩國邊境和地區的和平安寧。