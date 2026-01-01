中國汽車品牌去年搶佔英國市場　分析：售近20萬輛佔新車註冊10%

據英媒報道，中國品牌汽車在2025年大舉搶佔英國市場，預料新車銷量將突破20萬輛大關，佔英國去年新車銷售的十分之一，較前年大幅上升。此外，西班牙和挪威在2025年的新車銷售亦有十分之一來自中國品牌。



英國《衛報》12月31日引述追蹤歐洲電動車市場的分析師Matthias Schmidt報道，以上汽名爵（MG）、比亞迪和奇瑞為首的中國汽車製造商，預料2025年在英國新車銷量突破20萬輛大關，這意味它們大有很可能擁有10%的市場份額。

2025年5月21日，德國柏林，中國汽車品牌比亞迪舉辦汽車發布會現場，停放着比亞迪旗下海豚衝浪（Dolphin Surf，內地稱為海鷗）電動車。（Reuters）

據報道，由於中國政府近年在政策方面的大力支持、對鋰離子電池供應鏈的高度控制以及更低廉的勞動成本，中國在全球電動車產業中佔據絕對領先地位。

中國汽車品牌的急速銷售增長令歐盟國家，尤其是德國和法國感到憂慮，他們擔心如果自身汽車產業萎縮，將導致其失去數百萬個汽車產業工作職位。

受惠於慷慨的購車補貼，挪威在電動車普及率方面領先全球。但在西班牙和英國，市面上銷售的中國汽車大多是混能車。

諮詢公司Sino Auto Insights的創辦人Tu Le表示：「中國企業正在歐盟逐個攻克當地市場，因為有些國家支持引入中國汽車，而有些地區則反對。」

英國和挪威都沒有像歐盟那樣向中國進口商品徵收關稅，這讓中國電動車在這兩個國家的銷售暢通無阻。

據英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）的數據顯示，今年頭11個月，中國汽車品牌在英國的銷量為18.78萬輛，佔英國汽車總銷量187萬輛的10%，是去年同期銷量的兩倍。

Schmidt指，英國對中國汽車品牌而言是一個極具吸引力的目標市場，因為英國是一個龐大的市場，目前英國國內並沒有屬於自己的大眾市場領導品牌。路華汽車（Rover）在2000年代初停止運營，獲素汽車（Vauxhall）已成為斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下的品牌，而MG則由中國上汽集團生產。

Schmidt認為：「由於英國消費者沒有真正意義上的本土大眾品牌可供選擇，他們根本無法再參與所謂的「愛國消費」。」

Schmidt提到：「在德國和法國，兩國新車市場的近一半份額實際上都掌握在本土品牌手中。而在中國，我們現在也看到本土品牌佔據了三分之二的市場份額。」

在英國市場銷量下滑的似乎是日本汽車品牌。儘管日產和豐田在英國設有工廠，但這並沒有阻止它們在過去一年中各自損失近1%的市場份額。本田和鈴木的銷量也有所下降，而三菱則已徹底退出了英國市場。

2026年1月1日，圖為中國吉利汽車EX5系列SUV純電動車。（網絡圖片）

歐盟2025年對中國電動車徵收17%至38%的關稅，旨在創造公平的競爭環境。然而，這些關稅僅適用於電動車，這為中國汽車品牌透過較低價銷售混能車搶佔市場份額留下了很大的後門。

Schmidt的分析顯示，到2025年第三季度，進入西歐市場的中國品牌車型中，純電動車的比例不到40%。這代表歐盟的關稅設計讓中國製造商得以繼續以低價擊敗歐洲競爭對手。