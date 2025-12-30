中國車企今年全球銷量預計達到2700萬輛　首超日本登頂

曾幾何時，2023年中國汽車出口首次超越日本，位居全球第一。今年，中國車企即將創下又一里程碑！



《日經新聞》12月30日刊文預測，中國汽車製造商有望在2025年首次佔據全球新車銷量榜首位置，將盤踞這一地位超過20年的日本廠商擠到第二名。

《日經新聞》根據車企公告以及標普全球汽車（S&P Global Mobility）提供的今年前11個月數據，匯總得出全年銷量統計結果。這項統計包含商用車，涵蓋本土銷量與出口銷量。

銷量歸屬國的劃分依據為企業持股比例。對於持股各占50%的合資企業，銷量歸屬則以車輛銷售時所用品牌對應的製造國為准。

統計結果顯示，中國汽車全球銷量預計同比增長17%，達到約2700萬輛。

2023年，中國汽車出口491萬輛（不包含二手車），首次躍居世界首位。報導稱，在成為全球最大汽車出口國後，中國如今正準備拿下全球汽車總銷量冠軍。

中國市場貢獻了本土車企約70%的銷量，中國正大力推廣電動汽車和插電式混合動力車。目前，這類新能源車已佔據中國乘用車銷量的近60%。

自2000年來中日車企銷量走勢（來源：Global Mobility）

日本車企今年的全球銷量預計與去年持平，略低於2500萬輛。美國和日本曾是爭奪全球市場主導地位的主要對手。日本車企在2018年達到銷量頂峰，當年銷量接近3000萬輛。

在2022年，日本車企銷量尚且領先中企約800萬輛，但這一優勢在短短三年內便化為烏有。

與此同時，中國汽車市場價格競爭十分激烈。中國汽車工業協會數據顯示，今年前11個月，銷量最高的新能源車價格區間為10萬至15萬元，這一價位車型占總銷量的23%。

面對國內日益嚴峻的競爭環境，中國車企正把目光瞄準海外市場。

在日本車企長期佔據主導地位的東盟市場，中國汽車銷量預計今年激增49%，達到約50萬輛。豐田汽車泰國子公司的數據顯示，截至今年11月，日本汽車在泰國新車銷量中的占比為69%，較五年前約90%的占比大幅下滑。

在歐洲市場，中國汽車銷量預計今年增長7%，達到約230萬輛。儘管歐盟對中國製造的電動汽車加征了額外關稅，但中國車企迅速調整策略，提高不受該關稅限制的插電式混合動力車的出口比例，以此應對政策衝擊。

在新興市場，中國汽車銷量同樣穩步攀升。其中非洲市場銷量預計同比增長32%至23萬輛，拉美市場銷量預計增長33%至54萬輛。

9月，中國汽車流通協會乘用車市場資訊聯席分會秘書長崔東樹發佈文章預測，「十五五」期間汽車行業總體年銷量將達到4000萬輛。同時他認為，行業達成這一規模的潛力巨大。

國產新能源SUV「領克900」。

崔東樹預計，截至「十五五」末期的2030年，相較「十四五」末期的2025年，狹義乘用車國內零售將增長1.8%，廠家批發總量將增長3%，進口將下降18%，出口將增長10%；汽車總內銷將增長2%，總出口將增長9%，汽車銷量總增速將達3%，較「十四五」期間明顯放緩。

外界注意到，隨著中國成長為成熟的汽車強國，全球範圍內的貿易摩擦可能會愈演愈烈。多國正通過加征關稅、出臺新行業標準等措施保護本土汽車產業。

例如美國和加拿大對中國製造的電動汽車徵收100%的關稅，歐盟的關稅稅率最高達45.3%。歐盟還在制定微型電動車的標準，相對於普通電動車放寬了技術要求，以鼓勵歐洲製造商在本地區生產，以此加強競爭地位。

針對美歐對中國汽車產業採取的貿易保護主義措施，中方曾強調，分工合作、互利共贏是汽車產業鏈的顯著特點。不追求「跑得更快」，卻試圖「絆倒別人」，實則輸掉自身長遠發展，也拖累世界進步繁榮。

在中國市場，由於日本車企在電動化轉型方面進展遲緩，其市場份額正不斷被中國本土新興車企蠶食。

面臨嚴峻形勢，部份日本車企開始着手借鑑中國的生產模式。比如日產汽車正着手出口由中方主導研發的低成本電動汽車；豐田汽車則在東南亞擴大對中國零部件廠商的採購，以此提升自身成本競爭力。

《日經新聞》8月曾披露，豐田將在其東南亞最大的生產基地泰國採購中國廠商生產的零部件，並自2028年起在當地生產的新款電動車上應用中國零部件。

當地零部件企業的負責人表示，與日資企業相比，中國零部件廠商的成本低20%至30%，而一些日系企業則可能面臨退出或縮小業務的困境。

