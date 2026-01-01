紐約時代廣場新年倒數冇廁所　成人尿布每塊索價近400仍大賣

每逢元旦除夕倒數，紐約時代廣場總是人山人海，但據美媒報道，今年一個你難以想像的情況成為現場焦點，「紙尿布」居然成為出席除夕倒數人士的「必備用品」，價格更被炒高至50美元（約390港元）。



據《紐約郵報》報道，參與倒數的狂歡者12月31日（周三）被迫穿上多達四層成人紙尿褲。而小販們以每條50美元（約390港元）的價格出售，並警告說隨着夜幕降臨，價格還會更高。

38歲的Orlando Mendez表示：「這件事一開始挺搞笑的，但很快就不好笑了。」他當時正在西44街附近的第六大道兜售這種塑膠紙尿褲。Mendez認為：「人有三急帶來的絕望決定了尿布的價格。」

Mendez指：「（時代廣場）裏面根本沒有衛生間。一旦人們進去，就出不來了。這真是個大問題。」

來自布朗克斯的Mendez在除夕夜中午之前就已經「悄悄地」以每條50美元（約390港元）的價格賣出了兩塊成人尿布，買家是兩位女士，一位比較年輕，另一位是中年人。

Mendez笑言：「令人驚訝的是，很多人已經開始穿尿布了，（今晚將參與倒數）的早鳥和鐵桿粉絲都明白其中的秘訣。」

報道引述一位尿布小販指，一位參加狂歡的女性透露，她自己已經穿了四塊成人尿布。

38歲的Nottie Ndlovu是一位來自達拉斯的工程師，她說，為了防止氣溫驟降至零下幾度時凍僵，她已穿上兩塊尿布。

2025年12月31日，美國紐約市，大量民眾聚集在時代廣場迎接新年。（Reuters）

她表示：「我全身穿了五層衣物，四件毛衣，一件外套，還有兩塊尿布，它們就像成人尿布。感覺還不錯，就像普通的內褲一樣。」