伊朗爆3年來最大示威　民眾抗議經濟困境　組織：數人死亡

伊朗首都德黑蘭及多個城市自2025年12月29日起爆發街頭抗議，大批民眾上街，為伊朗3年來最大規模的抗議活動，民眾不滿貨幣不斷貶值，通脹惡化。據關注人權組織與伊朗傳媒指，有數人在2026年1月1日凌晨爆發的騷亂期間死亡。



路透社報道，多個地區爆發暴力衝突，據伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）和人權組織Hengaw稱，伊朗西部城市羅德干（Lordegan）有人死亡，政府部門證實西部城市庫赫達什特（Kuhdasht）有1人死亡，Hengaw則稱中部伊斯法罕（Isfahan）也有1人死亡。

2025年12月30日，伊朗德黑蘭，一家貨幣找換店顯示伊朗貨幣里亞爾貶值。（West Asia News Agency via REUTERS）

截至2025年12月30日，伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率跌至約140萬里亞爾兌1美元，而今年初匯率為81.75萬里亞爾兌1美元。2025年12月通貨膨脹率高達42.5%。

示威12月30日蔓延至全國多所大學，學生們也加入遊行隊伍。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）宣布已要求內政部長安排會談，討論抗議者的合理訴求，並制定政府應對措施。