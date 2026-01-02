瑞士酒吧起火40死115傷　華使館：未收到中國公民傷亡消息

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，元旦凌晨發生起火爆炸事件。瑞士南部瓦萊州警方證實，至少有40人死亡，約115人受傷，其中大部份傷勢嚴重。瑞士聯邦主席帕姆蘭（Guy Parmelin）形容，這次火災是瑞士歷史上「最嚴重的悲劇之一」。



新華社報道，許多死傷者是在酒吧慶祝新年的年輕人，可能包括外國公民。當天下午，瓦萊州警方在州首府錫永舉行的新聞發布會上表示，已與各國大使館取得聯繫，一旦有更多信息，將立即發出通知。

中國駐瑞士大使館僑領處告訴新華社記者，目前沒有收到中國公民傷亡的消息。

瑞士聯邦主席：歷來最嚴重悲劇

瓦萊州檢察官在新聞發布會上表示，起火原因有多種可能，仍有待調查，但當局已初步排除人為襲擊，暫時沒有嫌疑人被捕。當務之急是展開法醫鑑定，確定死者身份並將遺體移交家屬。警方和地方官員均表示，這項工作需要時間。

瑞士聯邦主席帕姆蘭（Guy Parmelin）形容，這次火災是瑞士歷史上「最嚴重的悲劇之一」，瑞士聯邦議會大廈的國旗將降半旗5天，以示舉國悲痛。他感謝法德及意大利等多國提供協助，稱外交部正聯繫外國死者的家屬，又指此類悲劇必須防止再次發生。