日本皇室舉行新年活動　1男突全裸現身被捕

日皇德仁1月2日在東京皇居與多名皇室成員出席活動，接受民眾祝賀新年。不過期間有一名20多歲男子突「全裸上陣」，其後被警方拘捕。



TBS新聞報道，事發於2日下午，皇居舉行當天最後一節「新年一般參賀」的民眾朝賀時，一名站於前排的男子突然發出怪聲後，隨即脫下衣服。附近的皇宮警察和警視廳警員見狀，立即用毛巾遮蓋對方並帶走調查。

報道引述調查人員指，被捕20多歲男子曾在事前於網上社交平台預告會裸身到場，當局正調查動機。

圖為2026年1月2日，日皇德仁夫婦、上皇明仁夫婦在東京皇居出席新年一般參賀。（Reuters）

事發前日皇德仁夫婦、長女愛子、上皇夫婦、秋篠宮夫婦及首次參加的秋篠宮家長子悠仁在宮殿長和殿的露台上向民眾致意。德仁致辭時表示，各地在2025年發生地震和暴雨等災害，他稱「掛念許多人經歷種種辛苦生活」，並表示「希望今年成為平穩美好的一年」。

裸男現身後，宮殿前一度引起哄動，不過宮內廳強調，朝賀活動沒受影響。