George Clooney入籍法國遭特朗普批評　回應「認同」MAGA

荷里活影星佐治古尼（George Clooney）與妻子阿邁爾（Amal Clooney）、子女一同入籍法國後，遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）嘲諷是「好消息」。佐治古尼其後回應，稱「認同」特朗普「讓美國再偉大」的立場。



特朗普在自家社交平台Truth Social發文，形容「佐治古尼在政治方面比他那寥寥數部平庸的電影更受人關注。他根本算不上甚麼電影明星，只是個平庸的人，總是抱怨，抱怨政治常識。讓美國再次偉大吧！」

特朗普在網上狠批佐治古尼「不入流」。

《衛報》1月2日報道，本身是美國民主黨支持者的佐治古尼接受《Hollywood Reporter》訪問時，稱自己完全認同現任總統，美國有需要再次變得更強大，並且由11月的中期選舉開始。

佐治古尼入籍法國本身亦充滿爭議，他與能操純熟法文的妻子不同，佐治古尼12月接受法國電台RTL訪問時，用英語表示自己經過400天的法語課程後，仍無法說得很流暢，但強調自己喜愛法國文化和語言。而根據法國移民新規定，申請入籍的人士需要出示大學語言水平證明。

英國人權律師阿邁勒（Amal Clooney）是佐治古尼的妻子，圖為兩人2018年5月在英國出席哈里王子婚禮（Getty）

法國內政部部長級代表韋德倫（Marie-Pierre Vedrenne）因此對馬克龍（Emmanuel Macron）政府的決定有微言，但其上司、內政部長努涅斯（Laurent Nunez）及法國外交部則為決定辯護。努涅斯稱法國能夠吸納佐治古尼一家是非常幸運；法國外交部亦重申，佐治古尼一家符合法律規定的入籍條件，而且經過一連串嚴格審查才獲得法國護照。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）強調，佐治古尼一家成為法國人「絕對夠資格」。（Reuters）

當局同時指出，佐治古尼透過電影業為法國的國際影響力及文化威望；其妻則是著名律師，經常與設於法國的學術組織和國際機構合作，形容他們成為法國人是實至名歸。