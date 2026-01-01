George Clooney一家入籍法國　特朗普：好消息　算不上什麼明星

荷里活影星佐治古尼（George Clooney）與妻子阿邁爾（Amal Clooney）、子女一同入籍法國，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月31日發文指是「好消息」，同時大加批評佐治古尼「根本算不上什麼電影明星，只是個平傭的人，總是抱怨。」



佐治古尼是美國民主黨的支持者，並曾多次批評特朗普政府。

英國人權律師阿邁勒（Amal Clooney）是佐治古尼的妻子，圖為兩人2018年5月在英國出席哈里王子婚禮（Getty）

在他與妻子、兩名孩子入籍法國的消息傳出後，特朗普在社交網站發文稱「好消息！佐治古尼和阿邁勒，兩個在政治方面史上最糟糕的預測家，正式成為法國公民。可悲的是，法國正深陷嚴重犯罪問題，這歸咎於當地糟糕透頂的移民政策，就像我們當年在眼瞓鬼拜登領導時一樣。」

他又稱「還記得佐治古尼在臭名昭著的辯論（美國總統候選人辯論）後，在一次籌款活動上拋棄拜登，轉而支持另一傑出候選人賀錦麗嗎？賀錦麗現在正與美國最糟糕州長，包括沃爾茲（Tim Walz）和紐瑟姆（Gavin Newsom），爭奪領導民主黨的權力，未來會走向失敗。」

特朗普續稱「佐治古尼在政治方面比他那寥寥數部平庸的電影更受人關注。他根本算不上什麼電影明星，只是個平傭的人，總是抱怨，抱怨政治常識。讓美國再次偉大吧！」