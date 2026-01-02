FBI：2025年美國人因比特幣ATM詐騙損失26億　受害人多為長者

美國聯邦調查局（FBI）近日表示，2025年，詐騙分子利用比特幣提款機（ATM）進行詐騙，騙取美國人超過3.33億美元（約26億港元），隨着加密貨幣的熱潮持續，這一數字較往年顯著上升。



美國廣播公司新聞網（ABC News）12月30日引述的FBI發言人報道，FBI的最新統計數據記錄了利用加密貨幣提款機進行的詐騙交易，反映出「明顯且持續的增長」，而且「這種趨勢並未放緩」。

2024年，詐騙分子在全美造成的損失約2.5億美元（約19.5億港元），是2023年的兩倍有多。 FBI稱，2025年1月至11月，這一數字為3.335億美元（約26億港元）。

據報道，全美有超過4.5萬台比特幣ATM機，用戶可以將現金存入機器，然後匯款到世界任何地方的數碼錢包。整個過程只需幾分鐘，專家表示，一旦交易完成，資金幾乎無法追回。這使得比特幣ATM機成為潛在詐騙分子的理想選擇。

來自美國退休人員協會（American Association of Retired Persons，AARP）的詐騙受害人支援主任Amy Nofziger表示：「現在，利用加密貨幣進行詐騙已成為犯罪分子最常用的手段，這是一個非常嚴重的問題。」

Athena Bitcoin被起訴向比特幣用戶進行詐騙：

報道指美國政府已經注意到這一問題。 9月份，華盛頓特區總檢察長辦公室起訴了美國最大的比特幣ATM機供應商之一Athena Bitcoin，指控其「從詐騙受害者身上榨取數十萬美元的費用」。

訴訟稱，Athena Bitcoin在華盛頓的ATM機上進行的93%的交易「都是徹頭徹尾的詐騙行為」，而「受害人的年齡中位數是71歲」。

Athena Bitcoin向ABC新聞發聲明，強烈否認上述指控，並聲稱其採取了「強而有力的防範詐騙措施，包括透明的操作說明、醒目的警告和消費者教育」。

聲明中寫道：「正如銀行不會對用戶自願匯款的行為負責一樣，Athena Bitcoin也無法控制用戶的決定。」

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

美國退休人員協會一直提倡政府推行更嚴格的監管措施，以保護美國民眾免受比特幣 ATM機詐騙的侵害，例如限制用戶每日的存款金額。近年來，至少有17個州通過了相關立法來監管這些提款機，有些城市甚至直接禁止了它們。

據另一間美媒報道，FBI 2025年收到了超過12,000宗有關加密貨幣ATM的詐騙投訴。警方報告提到詐騙分子一般誘騙受害人進入特定便利商店的各種手段，從冒充技術支援人員到冒充執法人員，甚至是政客。受害人其後透過提款機匯款到海外進行比特幣交易，犯罪分子一般會迅速將盜取的資金轉移到位於外國的數碼錢包，而這些國家一般不太可能與美國執法部門合作。